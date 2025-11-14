Simu Liu sobre ‘In Your Dreams’, Avengers: Doomsday, película de superhéroes Hate

Simu Liu Le encanta hacer películas animadas, y por una buena razón.

“Definitivamente he aparecido en las sesiones de grabación en pijama y chanclas”, me dice mientras promociona su nueva película animada. netflix película familiar “En tus sueños. «Es realmente asombroso. Lo único que importa es que tú hagas la interpretación vocal».

Dirigida y coescrita por Alexander Woo y Erik Benson, “In Your Dreams” sigue a dos hermanos pequeños (Jolie Hoang-Rappaport y Elias Janssen) que conocen al mítico Sandman (Omid Djalili) en sus sueños y le piden que se quede con sus padres (Liu y Cristina Millioti) juntos después de sospechar que están a punto de separarse.

El personaje de Liu es un músico, por lo que no sorprende que le pidieran, junto con Milioti, que cantara una canción original para la película. «No creo que haya firmado sabiendo que íbamos a hacer una canción original, pero lo hicimos, y pude hacerlo con Cristin, lo cual es increíble», dice Liu. «Es una cantante fantástica, al nivel de Broadway».

Cuando le recuerdo a Liu que Milioti ganó un Grammy en 2013 al mejor álbum de teatro musical por su trabajo en “Once: A New Musical”. bromea: «Me nominaron a un premio MTV Movie Award a la mejor pelea, que perdí ante Sydney Sweeney».

En un momento de la película, Sandman habla de cómo los sueños pueden representar cuán “perfecto podría ser el mundo, cuán perfecto debería ser”, así que le pregunto a Liu cuál es su idea de un mundo perfecto. «Dios mío, Internet no existe», dice. «Tal vez los teléfonos no existen… Todos hablan entre sí. Y lo que es más importante que eso, todos se escuchan unos a otros y la gente lidera con aceptación y curiosidad y no con: ‘Voy a intentar hacer un mate con esta persona en las redes sociales para conseguir Me gusta’. Dicen: ‘Oye, estamos todos atrapados aquí, así que busquemos una manera de llevarnos bien y no matarnos unos a otros mientras estamos en eso’”.

Dicho esto, Liu se ha hecho conocido por hablar en las redes sociales contra la política de derecha. La posibilidad de una reacción violenta no le preocupa. «Probablemente debería tenerle más miedo», dice.

Pero la necesidad de decir lo que piensa supera cualquier temor. «Siento que hay algo en Internet que vuelve loca a la gente», dice Liu. «Hay algo en lo público que es y en que a la gente le encanta ser el tipo que menosprecia a otra persona. [or] derribar a todo un grupo de personas. No estoy a favor de esa energía”.

Elogia a personas como Melissa Barreraa su coprotagonista en la próxima serie de televisión “The Copenhagen Test”, por ser “maravillosamente valiente y franco”. la actriz fue despedido de la franquicia “Scream” en 2023 después de que los productores consideraran antisemitas sus publicaciones sociales a favor de Palestina.

“Es la mujer más valiente que he conocido, la más franca, la más valiente y la más segura de que lo que cree es correcto”, dice Liu. «Independientemente de si estás de acuerdo o no con ella o con todo lo que tiene que decir, no puedes no respetar eso».

A principios de este año, Liu retomó su papel de Shang-Chi en el próximo Maravilla película «Vengadores: el día del juicio final.”

«Fue realmente asombroso, emocionante», dice. «Crecí viendo tantos actores, y poder jugar en esa caja de arena con ellos… es un sueño hecho realidad. Crecí viendo películas de superhéroes y queriendo creer que los marginados, los nerds y los bichos raros podían encontrar en sí mismos la posibilidad de tener superpoderes y salvar el día. A eso me aferré cuando tenía 12 años. Sigo creyendo, para bien o para mal, en el poder de lo que esas películas representan hoy».

Liu responde a la ola de críticas que se han lanzado a las películas de superhéroes. «Ahora está de moda odiarlo», dice. «Creo que hay críticas válidas sobre la forma en que se hacen las películas, la forma en que se manejan los presupuestos de producción, creo que hay muchas cosas válidas que decir, pero esta idea de cagarse en las películas de superhéroes como género, no lo sé. No lo sé porque hablo como alguien a quien le encantaba verlas cuando era niño».

“En tus sueños” está disponible en Netflix.