Simu Liu propone a Melissa Barrera para ser la próxima Mujer Maravilla

Simu Liu inclinado Melissa Barrera ser el siguiente mujer maravilla durante una entrevista reciente con joblocalificando su dedicación al entrenamiento de acrobacias como «al estilo de la Mujer Maravilla».

«Ella realmente se esfuerza», dijo Liu sobre su coprotagonista de «La prueba de Copenhague». “No sé quién podría estar escuchando esta entrevista, James Gunn o cualquier otra persona por ahí. Pero creo que ella realmente se esfuerza. Hubo un par de momentos durante el entrenamiento de acrobacias en los que pensé: ‘Eso es al estilo Wonder Woman’. Simplemente lo estoy tirando por ahí”.

En junio de 2025, el jefe de DC Studios, James Gunn Confirmaron que había una nueva película de Wonder Woman. «Se está escribiendo ahora mismo». La película se suma a una próxima serie de HBO sobre Themyscira, la tierra natal de Wonder Woman, que Gunn explicó que es «de movimiento lento, pero se está moviendo».

La guionista de “Supergirl”, Ana Nogueira, fue aprovechado para escribir el guión para la nueva película de Wonder Woman en julio de 2025. También está escribiendo una película de acción real de “Teen Titans” para DC.

Gunn le dijo a Extra que la estrella de “Hit Man”, Adria Arjona, estaba entre las actrices que pudo ver interpretando al ícono de DC.

“Sigo a Adria en Instagram, pero todos salieron. [and thought]’Él simplemente la siguió, eso significa que ella es la Mujer Maravilla’”. Gunn compartió. «Por cierto, ella sería una gran Mujer Maravilla».

Gal Gadot fue la primera en llevar a Wonder Woman a la pantalla grande en la era moderna. Interpretó el papel en “Batman v Superman: Dawn of Justice”, “Wonder Woman”, “Justice League” y “Wonder Woman 1984”. También tiene dos apariciones no acreditadas como superhéroe en «Shazam! Fury of the Gods» y «The Flash».