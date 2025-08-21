¡Simpson simple no!







El sábado pasado, Cricket perdió a uno de sus sirvientes más incansables, Bob Simpson. Bobby a amigos y contemporáneos, Simmo principalmente a los que entrenó.

Confía en Steve Waugh para ceder a la profundidad. «Nadie dio más al cricket australiano que Bob Simpson: entrenador, jugador, comentarista, escritor, selector, mentor y periodista», dijo Waugh en homenaje a su ex entrenador recientemente.

Simpson pensó el mundo de Waugh. Durante una visita a Mumbai en 1996, unos meses después de que su período como entrenador de Australia terminó, Simpson me dijo en una entrevista que pensó que Waugh fue el mejor bateador del mundo en ese momento: «Steve Waugh ha sido el mejor fabricante contra todos y en todos los países durante las últimas tres temporadas. No obtuvo el publicidad como lo hicieron Sachin Tenderulkar y Brian y Brian, pero si estuvieras en todos los países, pero lo hicieron. Waugh Batting para ti «.

La contribución de Simpson al juego fue más allá del entrenamiento Australia. Guió a NSW, Lancashire, Holanda y fue consultor de la Junta de Cricket de la India a fines de la década de 1990. Hizo una tutoría en el Cricket Club of India de Mumbai, aparte de ser un árbitro de ICC Match y debe haber conocido bien a los jugadores indios en la Copa Mundial de 1999. Antes de la prueba 2003-04 India vs Australia en Adelaide, me puse en manos de Simpson para hablar sobre las perspectivas de la India en la serie después de que se dibujó la prueba de apertura en Brisbane. Antes de la prueba de Adelaide, Anil Kumble tenía solo cinco wickets para mostrar en tres pruebas en debajo, todas en 1999-2000. Simpson no tenía dudas sobre Kumble jugando un papel positivo en la segunda prueba y lo hizo, empacando a un Fifer en su primera grieta de la serie. Ajit Agarkar (6-41) fue el otro héroe de bolos, ya que India ganó para ir en una serie de pruebas en Australia por primera vez.

«No creo que la carrera de Kumble haya terminado. Él solo está pasando por un [rough] período y lo resolverá ”, dijo Simpson. Waugh pasó junto a nosotros a las afueras de los vestuarios ovales de Adelaida mientras Simpson pronunció estas palabras, probablemente sorprendido de que el ex entrenador del equipo australiano estuviera en Adelaida para ayudar a los indios.

Simpson, su contribución al resurgimiento del cricket australiano a pesar de lo que se reflejó en su triunfo de la Copa Mundial de 1987 y varias victorias en las pruebas, fue una figura controvertida. Los expertos sintieron que tenía demasiado voz en los equipos liderados por Allan, pero no se le dio tanto poder cuando Mark Taylor se hizo cargo.

En esa entrevista de 1996 para mí, habló sobre su salida después de que Australia logró su objetivo pendiente: una victoria en la serie en las Indias Occidentales después de 22 años, en 1995. «Obviamente estaba decepcionado. Había hecho un buen trabajo y el equipo estaba bastante bien. No sé qué salió mal, sino el Junta de cricket australiano (ACB) sintió que era hora de un cambio. Pero he sido un selector lo suficiente como para saber que los jugadores se eliminan ”, dijo. Simpson se había convertido en un árbitro para entonces después de desempeñar papeles de consultoría en Wellington (Nueva Zelanda) y Bermudas.

No era tímido para decirle a la gente que estaba demasiado familiarizado con una forma del mundo. En un partido de prueba en el Wankhede Stadium, los periodistas cuestionaron al árbitro del partido Simpson sobre por qué no penalizó a un jugador de bolos de Sri Lanka por su gesto feo hecho a un bateador indio a pesar de haber evidencia fotográfica del incidente. Simpson respondió diciendo que tenía la edad suficiente para saber que las fotografías pueden ser engañosas. En la sala de medios pensamos que solo estaba siendo gracioso.

Los jugadores de su equipo tuvieron sus enfrentamientos con él. El punto doloroso entre algunos jugadores fue el hecho de que Simpson era su entrenador y selector. Recuerde a Tim Zoehrer, el australiano Stumper, que jugó en la prueba empatada de 1986 en Chennai? Zoehrer mencionó el problema de que Simpson es entrenador y selector en su libro, los guantes están apagados. Durante una fiesta en la Copa Sharjah de 1987, al equipo australiano se les permitió recuperar botellas de whisky a sus habitaciones. Zoehrer también recogió uno. Los compañeros de equipo del día siguiente le dijeron a Zoehrer que Simpson les preguntó si tenía: «robó una botella de escocés de la función oficial la noche anterior».

El wicketkeeper estaba lívido y le dio a Simpson un aerosol verbal en una reunión para decidir pequeñas multas. Llamó al entrenador «dos caras» y «con vientre amarillo» y pidió una multa para imponer a Simpson por «no tener las cosas para preguntarme a mi cara si robé una botella de whisky en lugar de preguntarle a mis compañeros de equipo si era cierto».

Al día siguiente, mientras el equipo regresaba a Australia, se les informó que Simpson fue nombrado selector durante los próximos tres años. ¡Zoehrer jugó solo una vez más para Australia!

Dean Jones, el fallecido bateador australiano, una vez escribió una columna sobre cómo la atmósfera en el equipo estaba «más relajada» cuando la licencia de Simpson coincidió con Australia vs Sudáfrica ODI el 9 de enero de 1994, el mismo juego en el que el deslumbrante bateador rompió 98 en Brisbane. El colaborador de Jones para sus columnas fue el escritor de cricket Mark Ray, un amigo de este periódico. Ray escribió en el libro Border & Beyond eso: «Jones estaba expresando lo que casi todos los empleados en Australia sienten cuando su jefe está fuera por un tiempo». El entrenador Simpson no lo vio de manera similar y las fuentes de Ray le dijeron que amenazó a Jones con acciones legales antes de retirarlo.

A pesar de sus diferencias con Simmo, Jones nunca subestimó la diferencia que hizo al ecosistema de cricket de Australia. Jones no dudó en decirme esto cuando le pregunté qué podría hacer su ex entrenador como consultor para India en 1999: «Simmo salpicará el ‘yo’ y cruzará el ‘t’ en tu cricket». RB Simpson no fue universalmente querido, pero su contribución al juego está cerca de incomparable.

El editor adjunto del medio día, Clayton Murzello, es un purista con una postura abierta.

Él tuitea @Claytonmurzello. Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





Fuente