Bandung, VIVA – Polémica por proponer herederos por Teddy Pardiyana al Tribunal Religioso de Bandung para arrastrar su nombre Sule y sus hijos en la vorágine de noticias. Aunque se dice que esto provocó un conflicto, el famoso comediante cree que la narrativa de la enemistad que se ha desarrollado entre el público es demasiado exagerada.

Sule enfatizó que su relación con Teddy no llegó al nivel hostil. Incluso dijo que si realmente hay un conflicto grave, la comunicación personal aún debería ser posible. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«En realidad es demasiado si las noticias son hostiles, si hay una disputa, me llama», dijo Sule en un programa de televisión, citando transmisiones de YouTube, el lunes 19 de enero de 2026.

Respecto a la solicitud presentada por Teddy, Sule afirmó entender el propósito de registrar a los herederos. Sin embargo, recordó que había un problema con la herencia del fallecido. Lina Jubaedah No es tan sencillo como parece, porque se dice que algunos bienes fueron entregados hace mucho tiempo.

«Está demandando. Es sólo una nota de los herederos. Sí, se explica que le di algunos de mis bienes a mi ex esposa, la fallecida. Del difunto, se los di a mi hijo menor. Es imposible que no haya una parte de mis bienes, cierto (para Lina). Hay una parte», dijo Sule.

Sin embargo, Sule cuestionó la claridad del flujo de activos que se habían entregado en el pasado. Mencionó la existencia de bienes cuyo paradero aún no estaba claro, aunque admitió que no quería prolongar la polémica.

«Pero hay que recordar que en el pasado, ¿a dónde fue el dinero de Iky? ¿Y dónde se fue parte de su herencia que le di? Eso no me importa. El caso es que simplemente no quiere trabajar, eso es todo», continuó.

En lugar de llevar el tema al ámbito de un conflicto abierto, Sule espera que se pueda discutir de manera amistosa. Dijo que Rizky Febian, su hijo mayor, tenía la intención de reunirse personalmente con Teddy para discutir el tema adecuadamente.

«Lo que esto significa es que cuando hablamos de herencia, es también… ¿para qué? Hemos dejado ir todo. Esto significa que el hijo de la madre ya les ha nacido a los niños. Todavía estamos investigando dónde se fue este tesoro, dónde se fue la propiedad perdida. Tiene que quedar claro primero. No lo convoquen de repente del tribunal. Tengo que ir al tribunal, ¿qué me importa?» explicó Sulé.