Simon Pegg dice que la película Star Trek de Quentin Tarantino fue ‘Batsh- loca’

Simon Pegg está arrojando algo de luz sobre lo que Quentin Tarantinoestá hecho «TrekLa película podría haber parecido.

Durante un panel en Fan Expo Boston el sábado (Vía Colisionar), Pegg, que interpretó a Scotty en la reiniciada trilogía «Star Trek», dijo que recibió un desglose de la película de JJ Abrams y el productor Lindsey Weber, y que era tan salvaje como cualquiera de los trabajos anteriores de Tarantino.

«Eso fue lo que llamamos en el negocio loco», dijo. «Fue todo lo que esperarías que sea un guión de Quentin Tarantino ‘Star Trek'».

Pegg explicó que habría disfrutado ver el mundo de «Star Trek» a través de los ojos del director de «Pulp Fiction», pero los fanáticos acérrimos de la franquicia podrían haberse sentido de manera diferente.

«Creo que habría sido un tipo de curiosidad tan increíble ver ‘Star Trek’ a través de su lente», agregó Pegg. «No sé cómo habría pasado con los fanáticos, pero ciertamente hubiera sido algo interesante».

A finales de 2017, se anunció que Paramount y el productor de «Star Trek» Abrams habían aceptado el tono de Tarantino para una nueva película en la franquicia, y que el guionista «The Revenant» Mark L. Smith trabajaría en el guión. Sin embargo, la película finalmente nunca se hizo.

Smith le dijo a Collider en 2023 que un gran problema en la producción de la película era que Tarantino estaba preocupado de «Star Trek» sería su última película.

«Quentin y yo fuimos de un lado a otro, iba a hacer algunas cosas, y luego comenzó a preocuparse por el número, su tipo de número no oficial de películas», «, Smith dijo. «Recuerdo que estábamos hablando, y él dice: ‘Si puedo simplemente entender la idea de que’ Star Trek ‘podría ser mi última película, lo último que hago. ¿Es así como quiero terminarlo?’ Y creo que ese fue el golpe que nunca podría cruzar, por lo que el guión todavía está sentado en su escritorio «.

La película se llevaría a cabo principalmente en un Planeta similar a la Tierra en un entorno de gángsters de la década de 1930Aparentemente se inspira en el episodio 17 de la segunda temporada de «Star Trek: The Original Series» titulada «A Piece of the Action». En el episodio, que se emitió originalmente en 1968, el equipo de Enterprise aterriza en un planeta con una cultura de gángsters de la década de 1920.