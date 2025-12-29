Similar al iPhone 17 Pro, el Honor Power 2 muestra su diseño y su monstruosa batería de 10,080 mAh

Jacarta – Honor poder 2 se lanzará pronto. Este teléfono inteligente o smartphone está equipado con una batería de gran capacidad de 10.080 mAh.

En una publicación en Weibo, Honor anunció que el Power 2 se lanzará el 5 de enero de 2026 en China.

La tecnológica china también mostró el diseño de la parte trasera del smartphone, que es muy similar al iPhone 17 Pro. El teléfono inteligente estará disponible en una opción de color naranja similar al iPhone.

El Honor Power 2 parece tener tres orificios para la cámara colocados dentro de un módulo rectangular que se extiende a lo ancho del teléfono inteligente, como se cita en el sitio. Arena GSMMartes 30 de diciembre de 2025.

Este teléfono inteligente, que se dice que es similar al iPhone 17 Pro, estará disponible en naranja Rising Sun, negro Magic Night y blanco nieve. Este dispositivo se venderá en opciones de 12GB/256GB y 12GB/512GB.

El Honor Power 2 funcionará con el chipset MediaTek Dimensity 8500 Elite. Según la última filtración, este teléfono inteligente tendrá una cámara trasera principal de 50MP y se rumorea que usará una pantalla LTPS AMOLED de 6,79 pulgadas.