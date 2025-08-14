Similar al caso del cielo Eden en Cirebon

Bandung, Viva – El Consejo Indonesio de Ulema (MUI) de Java Occidental destacó actividades religiosas que supuestamente se desviaron en el área de Zamrud Hamlet, Cimuning Village, District Mustikajaya, ciudad de Bekasi. Este caso salió después de Viral en las redes sociales, mostrando que los residentes visitaron una casa que supuestamente enseñó enseñanzas heréticas con el atractivo de «entrar en el cielo» al pagar solo Rp1 millones.

El Secretario General de la Java Occidental Mui, KH Rafani Ahyar, dijo que las supuestas enseñanzas desviadas tenían similitudes con el caso del «Edén del Cielo» en Cirebon, que ahora ha sido procesado por la ley.

Secretario General de Java Occidental Mui, KH Rafani Ahyar Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

«Vemos un patrón similar al caso en Cirebon. En ese momento, había grupos que prometieron que los seguidores podrían ingresar al cielo depositando algo de dinero. Esto no es solo una desviación de Aqeedah, sino que también tiene el potencial de convertirse en un modo de recaudar fondos para los intereses personales de su liderazgo», dijo Rafani cuando se confirma, el jueves 8/14/2025).

Rafani agregó, West Java Mui estaba coordinando con la ciudad de Bekasi Mui para explorar este caso. Alentó al Bekasi Mui a realizar inmediatamente una investigación relacionada con las enseñanzas y actividades del grupo.

«Si se demuestra que se desvía, entonces debe informarse de inmediato a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que pueda procesarse de acuerdo con las disposiciones. Esto es importante para no causar disturbios y ruido en la comunidad», dijo.

Anteriormente, un video que circulaba a los residentes que ocupan una casa en la aldea Hamlet Zamrud. Sospechaban de actividades religiosas que se consideraban inusuales, incluida la cuestión de las «garantías del cielo» para cualquiera que depositara Rp1 millones. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)