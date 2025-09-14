Similar a la Fórmula 1, ahora se requiere que MotoGP sea un corredor que participe en una ceremonia de sanción o sanción previa

VIVA – Mundo Motogp Adoptó oficialmente cambios importantes en la tradición anterior al riel. A partir del Gran Premio de San Marino en el Circuito de Misano, MotoGP introdujo ceremonia Estilo previo al rapto Fórmula 1 Más formal y estructurado.

A corredor Ahora se requiere salir de la moto y marchar en un área especial para respetar el himno nacional, con la presencia de ser un alias obligatorio obligatorio. Si no, estarán sujetos a multas financieras.

Johann Zarco en Argentina MotoGP Sprint Race

Este cambio marca uno de los pasos más importantes en los esfuerzos de MotoGP para aumentar el valor comercial y la imagen global de los elementos deportivos que unen elementos de entretenimiento, nacionalismo y profesionalismo en un paquete ordenado y atractivo.

Detalles del cambio: ceremonias más formales y coordinadas

Anteriormente, la ceremonia del himno nacional solo fue seguido pasivamente por los corredores. Permanecen en sus respectivas motos, mientras que se juegan el himno nacional y las figuras importantes se encuentran en la red frontal.

Sin embargo, a partir del GP de San Marino, este nuevo protocolo requiere:

– Todos los corredores deben caminar y pararse en cierto punto frente a la red, lejos de su moto.

– Deben estar juntos cuando se repita el himno nacional del país anfitrión.

El área también mostrará el Trofeo oficial del Gran Premio y el Trofeo del Campeonato MotoGP, que ha experimentado un rediseño y acaba de ser lanzado.

Este protocolo se refiere directamente a la tradición que se ha realizado durante mucho tiempo en la Fórmula 1, donde los corredores se unen para rendir homenaje al país anfitrión antes carreras A partir de.

Sanciones estrictas para aquellos que están ausentes

Para garantizar que todos los corredores cumplan con esta regla, MotoGP ha establecido buenas sanciones para aquellos que no están presentes sin razones legales:

Primera violación: Sujeto a una multa de € 500 (alrededor de Rp. 8 millones).

Si la violación se lleva a cabo repetidamente, la multa seguirá un esquema de sanción más severo, de acuerdo con las regulaciones aplicables en este deporte.

Esta regla se aplica a todas las clases: MotoGP, Moto2 y Moto3.

Cambio de antecedentes: influencia de Liberty Media

Francesco Bagnaia y Marc Márquez en MotoGP Assen 2025

Este paso no está exento de contexto. MotoGP ahora está bajo la propiedad de Liberty Media, una compañía de los Estados Unidos que también tiene una fórmula 1. Liberty adquirió oficialmente MotoGP después de obtener la aprobación de la Comisión Europea en julio de 2025.

Desde la adquisición, la dirección del desarrollo de MotoGP comenzó a imitar los modelos exitosos utilizados en la Fórmula 1 a partir de la estrategia de comercialización, el fortalecimiento de la marca, hasta la disposición de los eventos de carreras que fueron más visuales y emocionales.

Esta ceremonia previa al remapiamiento es un ejemplo concreto de la aplicación del modelo F1 en el mundo de MotoGP.

Reacción de corredor: ¿cargas mentales y físicas adicionales?

No todas las partes dieron la bienvenida a este cambio con los brazos abiertos. Marc Márquez, uno de los corredores y ganadores más influyentes de muchos títulos mundiales, expresó su preocupación por la adición de una carga continua para los corredores.

«Siempre se pregunta cada vez más. Al final podemos explotar, porque no somos quienes deciden todo esto», dijo Márquez.

Agregó que con el calendario de MotoGP, que ahora es cada vez más denso, especialmente desde la introducción de la carrera de sprint cada fin de semana desde 2023, la carga de trabajo de los conductores ha aumentado. Sin mencionar con obligaciones como:

– Desfile después del calentamiento

– Entrevista a la sesión de la firma y los fanáticos

– Actividades promocionales de equipo y patrocinador

– Actividades de los medios antes y después de la carrera

Márquez declaró que aunque parece simple, el tiempo y la energía del conductor ahora están cada vez más agotados, y está preocupado por su impacto a largo plazo en el rendimiento y la seguridad.

¿Símbolos de profesionalismo o cargas adicionales?

La introducción a la nueva ceremonia previa al rapto lleva dos lados:

Desde el lado positivo, esto aumentará la atracción visual de MotoGP, fortalecerá la imagen de los deportes como un evento internacional organizado y elegante, y proporcionará experiencia emocional para la audiencia y los países anfitriones.

Pero por otro lado, esto agrega una larga lista de obligaciones de corredores, que pueden afectar su preparación física y mental para enfrentar las carreras.

MotoGP ahora se está moviendo oficialmente hacia una modernización más profunda, siguiendo los pasos de la Fórmula 1 en muchos aspectos. Esta ceremonia previa al remapiamiento no es solo un símbolo de respeto, sino también parte de una gran estrategia para hacer que MotoGP sea más atractivo, más vendido y más global.

Sin embargo, el equilibrio entre el espectáculo y los deportes aún debe mantenerse, para no sacrificar la esencia de la raza misma.