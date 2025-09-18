Simeone se volvió loco en Anfield, seguidores de Liverpool descargando cronología

VIVA – La conmoción colorea el partido ferozmente Campeón de la liga entre Liverpool Y Atlético de Madrid De Anfield. El incidente involucró al entrenador de Atleti, Diego Simeonecon partidarios anfitriones después del gol ganador de Virgil Van Dijk.

El gol de cabeza de van Dijk en el tiempo de lesión hizo el cambio de puntaje 3-2 para Liverpool. La situación se calienta cuando Simeone pierde el control y los partidarios fuertemente protestados que estaban justo detrás del banco del Atlético. El árbitro inmediatamente le dio una tarjeta roja al entrenador.

En una conferencia de prensa después del partido, Simeone admitió que su reacción era inapropiada, pero argumentó que había recibido insultos de 90 minutos.

«Mi reacción no puede justificarse. Pero imagine ser insultado continuamente durante el partido, luego aún acosado después de que el oponente anotó. Eso no es fácil», dijo Simeone.

Por otro lado, un partidario del Liverpool llamado Jonny Poulter que estaba directamente involucrado en el incidente dio aclaraciones a través de las redes sociales. Hizo hincapié en que no había insultos matizados racistas u otros problemas que se hicieron.

«Solo recibí una señal con mis manos después de que ganamos. No hubo un saludo racista, sin importar la Guerra de las Malvinas como se informó. Fue su entrenador asistente quien se dirigió hacia mí», dijo Poulter.

La conmoción había hecho que el juego terminara caliente. Sin embargo, Liverpool continuó asegurando una victoria dramática a través del gol de Van Dijk después de ganar 2-0 anteriormente a través de Andy Robertson y Mohamed Salah, antes de dos goles de Marcos Llorente.