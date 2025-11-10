Símbolo de coraje y moral ejemplar

Jacarta – Presidente de la Fracción del Partido Despertar Nacional (PKB) RPD RI, Jazilul Fawaid expresó su aprecio y gratitud por la decisión del gobierno de otorgar el título Héroe Nacional del IV Presidente de la República de Indonesia, KH Abdurrahman Wahid (Gus duro) y KH Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan.

El hombre que familiarmente se llama Gus Jazil dijo en segundo lugar. cifra Esta es una gran figura que tiene servicios extraordinarios para la nación y el estado, especialmente en los campos de la religión, la nacionalidad y humanidad.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, presenta una placa que otorga el título de héroe al cuarto presidente Abdurrahman Wahid o Gus Dur a través de su esposa, Sinta Nuriyah y su hija Yenny Wahid, en el Palacio de Estado.

«Expresamos nuestra mayor gratitud y aprecio al gobierno por otorgar el título de Héroe Nacional a Gus Dur y Syaikhona Kholil. Esta es una forma de reconocimiento estatal por su gran servicio en la lucha por la humanidad, la justicia y los valores nacionales», dijo Gus Jazil en su declaración, el lunes 10 de noviembre de 2025.

El vicepresidente general del PKB explicó que KH Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan fue un gran erudito y maestro de los fundadores de Nahdlatul Ulama (NU), incluido KH Hasyim Asy’ari. Los pensamientos y luchas de Syaikhona Kholil han dado origen a una generación de ulemas y estudiantes que desempeñan un papel importante en el camino de la nación indonesia.

Mientras tanto, Gus Dur es conocido como una figura de pluralismo, democracia y humanidad que no sólo defiende a los musulmanes, sino también a todo el pueblo indonesio, independientemente de su origen religioso, étnico o de clase.

«Gus Dur es un símbolo de coraje moral y un ejemplo en la lucha por la humanidad y la democracia. No sólo pertenece al pueblo de Nahdlatul Ulama, sino que pertenece a toda la nación indonesia», afirmó.

Gus Jazil cree que el impulso de otorgar el título de héroe es un recordatorio importante para que la generación más joven emule las luchas y los valores heredados por estas dos grandes figuras.

«Esperamos que el espíritu de lucha de Gus Dur y Syaikhona Kholil continúe inspirando a las generaciones futuras a mantener la integridad de la República de Indonesia y defender los valores nacionales», concluyó.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, entregó una placa con el título de héroe a Sarwo Edhie Wibowo

Se sabe que el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, otorgó el título de héroe nacional para el período 2025 a 10 figuras.

Varias figuras que recibieron este título incluyen al segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, el cuarto presidente de la República de Indonesia, Abdurrahman Wahid o Gus Dur, y el activista sindical Marsinah.