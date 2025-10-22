Simbolizan el poder de trabajo del Sur

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto manifestó sus planes de asistir a la Conferencia de Alto Nivel (Cumbre) G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, quien actualmente ocupa la presidencia o presidencia reunión anualmente, del 22 al 23 de noviembre de 2025.

Al pronunciar un comunicado de prensa conjunto en el Palacio Merdeka, Yakarta, el miércoles, el Presidente Prabowo dijo que la invitación de Sudáfrica era un honor para Indonesia de asistir y brindar apoyo a la cooperación regional Sur-Sur.

«Tengo intención de asistir y creo que esto también simbolizará la fuerza de la cooperación Sur-Sur. Confiamos en que el liderazgo de Sudáfrica avanzará hacia un orden económico global más inclusivo y justo», dijo el Presidente Prabowo en presencia del Presidente sudafricano Matamela Cyril Ramaphosa.

En la misma ocasión, el Presidente Ramaphosa esperaba con interés la presencia del Presidente Prabowo en la Cumbre del G20 que tendrá lugar en la ciudad de Johannesburgo los días 22 y 23 de noviembre de 2025 con el tema «Solidaridad, Igualdad y Sostenibilidad».

Ramaphosa incluso agradeció la presencia de Prabowo en la Cumbre del G20 durante la reunión bilateral y el almuerzo acompañado de canciones de Sudáfrica, creando una atmósfera cálida en el momento.

Por ello, Ramaphosa está dispuesto a dar una respuesta a la visita de Prabowo, tanto en la Cumbre del G20 como durante las visitas. categoría de estado.

«Será un honor para nosotros recibir al presidente Subianto en Sudáfrica en una visita de Estado en una fecha mutuamente acordada. Él ha expresado su deseo, disposición y capacidad de venir a Sudáfrica en una visita de Estado», dijo Ramaphosa.

Ramaphosa añadió que la Cumbre del G20 se centraría en los pasos que los países miembros deben dar para crear una región inclusiva, reducir la desigualdad y lograr el desarrollo sostenible, especialmente en la región sur y en el continente africano.

Sobre la base de la información recopilada, la Cumbre del G20 presidida por Sudáfrica incluyó debates sobre la movilización de fondos para una transición energética justa, el desarrollo digital y el fortalecimiento de las asociaciones del G20 con la región africana. (Hormiga)