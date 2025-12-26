SIM móvil sábado 27 de diciembre de 2025, esta es la ubicación del servicio en Yakarta y sus alrededores

Yakarta, VIVA – Los propietarios de permisos de conducción (SIM) cuyo período de validez expirará próximamente ya no tendrán que molestarse en acudir a la oficina de Satpas. La policía vuelve a prestar servicios de coche. SIM circular como una solución práctica para ampliar tu SIM con un proceso más conciso.

El sábado 27 de diciembre de 2025, Polda Metro Jaya volverá a operar cinco coches SIM móviles en varios puntos de la zona de DKI Yakarta. Se espera que la presencia de este servicio ayude a las personas a ampliar su tarjeta SIM sin tener que hacer largas colas.

Citando información de Korlantas Polri que fue reportada VIVA AutomotrizLos residentes del sur de Yakarta pueden ampliar su SIM en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, la gente del centro de Yakarta puede aprovechar los servicios disponibles en la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Para el área occidental de Yakarta, los automóviles Mobile SIM están estacionados en el campus de Anggrek Binus. Mientras tanto, los residentes del norte de Yakarta pueden solicitar extensiones de SIM a través de los servicios que operan en LTC Glodok.

Para la gente del este de Yakarta, hay coches con SIM móvil disponibles en el Grand Mall Cakung. Todos los puntos de servicio en DKI Yakarta atienden a los solicitantes desde las 08.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

No sólo en la capital, los servicios de extensión de SIM móvil también están disponibles en las zonas intermedias. En Bandung, dos unidades SIM Mobile operan en King’s Shopping Center y Dago Plaza con un horario de servicio desde las 08.00 WIB hasta el final.

Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden aprovechar el servicio Mobile SIM en Jambu Dua Mall. El horario de atención en este lugar es bastante largo, es decir, de 07:00 a 18:00.

Para los residentes de Bekasi, los servicios de automóvil con SIM móvil están disponibles en la oficina del distrito de West Bekasi. El servicio está abierto de 08.00 WIB a 10.00 WIB con una cuota de cola limitada.

Cabe señalar que el servicio de coche SIM Móvil sólo atiende renovaciones de SIM A y SIM C que aún estén activas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante deberá solicitar una nueva SIM en los Satpas realizando pruebas teóricas y prácticas.

Los requisitos que se deben traer incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia de la licencia de conducir original y un comprobante de un examen de salud realizado en un centro oficial. La tarifa de renovación se refiere al PP Número 60 de 2016 sobre PNBP, a saber, 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.