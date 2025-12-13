SIM móvil Domingo 14 de diciembre de 2025, aquí hay dos ubicaciones de servicio de renovación en Yakarta

Jacarta – Servicio de coche SIM circular Ampliar el período de validez del permiso de conducción (SIM) se está convirtiendo cada vez más en una opción del público. Esta instalación se considera práctica porque permite a los solicitantes procesar extensiones sin tener que venir y hacer cola durante mucho tiempo en la oficina de Satpas.

Basado en información del sitio web oficial de Korlantas Polri citado VIVA AutomotrizEl domingo 14 de diciembre de 2025, los servicios de SIM móvil en el área de DKI Yakarta solo se abrirán en dos puntos. Aunque es limitado, este servicio aún brinda comodidad a los residentes alrededor del lugar de servicio.

Para la gente del este de Yakarta, los coches con SIM móvil están disponibles en Jalan Raden Inten, justo al lado de McDonald’s Duren Sawit. Los servicios en esta ubicación están abiertos de 08:00 WIB a 12:00 WIB.

Mientras tanto, los residentes del oeste de Yakarta pueden aprovechar el servicio de extensión SIM en Jalan Panjang, frente al Banco BJB Kebon Jeruk. Se recomienda a la gente que llegue temprano porque la cuota de cola diaria es limitada.

No sólo en Yakarta, el servicio de extensión de SIM móvil también está disponible en el área de South Tangerang. La unidad de automóvil Mobile SIM está ubicada en Giant Bintaro Sector 7 con el mismo horario de atención, es decir, de 08.00 WIB a 12.00 WIB.

Cabe señalar que los móviles SIM Keliling solo atienden extensiones SIM A y SIM C que aún están activas. Cuando el período de validez de la SIM haya expirado, el solicitante deberá realizar una nueva SIM en Satpas realizando las pruebas teóricas y prácticas de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Los documentos que se deben traer incluyen una fotocopia del KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante de un examen médico. Los documentos completos acelerarán el proceso de renovación en el lugar de servicio.

En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se establece en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C. Esta tarifa no incluye servicios adicionales como pruebas médicas u otras administraciones de acuerdo con las políticas locales.

Para que conste, entre semana, Polda Metro Jaya suele operar hasta cinco coches con SIM móvil repartidos por el este, oeste, norte, sur y centro de Yakarta. De esa forma, las personas tienen más opciones de ubicación para ampliar su SIM sin tener que hacer largas colas en la oficina de Satpas.