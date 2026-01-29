SIM móvil 30 de enero de 2026 Operando en varias áreas de Yakarta

Jacarta – Servicio SIM circular Sigue siendo una opción que la gente utiliza para ampliar el período de validez de un permiso de conducir. A través de esta facilidad, los solicitantes pueden tramitar extensiones de SIM sin tener que acudir a la oficina de Satpas, que suele estar llena de colas.

El viernes 30 de enero de 2026, Polda Metro Jaya alertó a varios coches SIM móviles en varias zonas de DKI Yakarta. La ubicación de estas unidades de servicio facilita a los residentes elegir la ubicación más cercana a sus actividades diarias.

Según la información de Korlantas Polri monitoreada por VIVA Otomotif, los residentes del este de Yakarta pueden extender su licencia de conducir en Grand Mall Cakung. Mientras tanto, los residentes del oeste de Yakarta reciben servicio a través de automóviles con SIM móvil que operan en Citraland Mall.

Para el área del norte de Yakarta, los servicios de extensión SIM están disponibles en LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del centro de Yakarta pueden acudir a la oficina de correos de Lapangan Banteng, que ha abierto servicios desde la mañana.

Mientras tanto, los residentes del sur de Yakarta pueden aprovechar el servicio Mobile SIM en el Kalibata Trilogy Campus. Todos los puntos de servicio Mobile SIM en el área de DKI Yakarta operan de 08.00 WIB a 14.00 WIB.

Debido a que el número de solicitantes es limitado cada día, se anima al público a llegar temprano para obtener un número de cola. Este consejo se aplica especialmente durante las horas pico, que suelen estar abarrotadas de solicitantes.

Además de Yakarta, los servicios Mobile SIM también están disponibles en varias zonas intermedias. En Bekasi, las personas pueden solicitar extensiones SIM en Mitra 10 Jatimakmur con un horario de servicio de 08.00 a 10.00 WIB.

Para los residentes de Bogor, los servicios de extensión SIM están disponibles en Jambu Dua Mall con horario de atención de 09.00 a 12.00 WIB. Mientras tanto, en Bandung, el servicio Mobile SIM opera en Dago Plaza y BPR KS, que comienza a funcionar desde las 08.00 WIB hasta que finaliza.

Cabe señalar que Mobile SIM solo sirve extensiones de SIM A y SIM C válidas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante debe solicitar una nueva SIM en los Satpas siguiendo todos los procedimientos especificados.

Los solicitantes también deben traer un KTP válido, una licencia de conducir original y una fotocopia, así como un certificado de examen médico. Los documentos completos ayudarán a que el proceso de extensión se ejecute más rápidamente.