Silfester Matutina será ejecutada por el fiscal cuando asistirá a la sesión de PK en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta hoy?

Yakarta, Viva – Sesión principal Revisión judicial (PK) Casos de difamación de la décima y duodécima vicepresidente de la República de Indonesia, Jusuf Kalla, con condenado Silfester Matutina Celebrada hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta.

South Yakarta PN Relaciones públicas, Río Barten, confirmó la agenda de juicio. El juicio está programado para tener lugar a las 13.00 WIB.

«El juicio está programado para 13.00 WIB, la implementación puede ajustarse, dependiendo de la preparación de las partes», dijo Rio cuando se confirmó.

Mientras tanto, el jefe del centro de información legal Oficina del Fiscal GeneralAnang Supriatna, se unió en la votación sobre el curso de esta sesión de PK. Afirmó que su partido estaba esperando los resultados del proceso legal antes de ir más allá con respecto a la ejecución de Silfester.

«Esperaremos», dijo Anang.

Anteriormente se informó, la sesión de revisión (PK) condenada por casos de calumnia, Silfester Matutina, en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el miércoles de 2025, fue llamado un impulso importante para que los fiscales ejecutaran el veredicto que había estado en una fuerza legal permanente desde 2019.

El equipo de defensa de la defensa de la criminalización de académicos y activistas instó a la oficina del fiscal de distrito del sur de Yakarta a que ya no posponga la implementación de la decisión.

El miembro del equipo de defensa, Abdul Gafur Sangadji, enfatizó que la presencia de Silfester en la sesión de PK era la certeza legal que debe ser utilizada por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

«Creo que este es un muy buen impulso para la Oficina del Fiscal del Distrito del Sur de Yakarta para citar para buscar al hermano de Silfester porque mañana estará presente», dijo el martes 19 de agosto de 2025.