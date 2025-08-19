Silfester Matutina aún no ha sido ejecutado, Sahroni respondió

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión III del Parlamento Indonesio, Ahmad Sahroni Habló sobre casos condenados de supuesta calumnia contra el ex vicepresidente Jusuf Kalla, Silfester Matutina que no ha sido ejecutado.

Consideró que el caso tenía una fuerza ley Fijado. Por lo tanto, pregunta a la fiesta Fiscalía Para capturar y encarcelar a Silfester Matutina.

«Captura, prisión. Si ya es Inkracht, llevado a cabo, a menos que haya paz o cualquier otra cosa», dijo Sahroni cuando se reunió en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.

Presidente de Solidaridad Roja y Blanca (Solmet), Silfester Matutina (derecha)

Sahroni explicó, basado en el derecho penal, los casos que han sido Inkracht o fuerza legal aún deben llevarse a cabo.

Esperaba que la oficina del fiscal que manejaba el caso Silfester actuaría de acuerdo con el corredor legal existente.

«Si de acuerdo con la ley penal que ha sido Inkracht, debe llevarse a cabo. Tan simple como es fácil», dijo Sahroni.

Anteriormente informó, el ex jefe de la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Yakarta (Kajari South Yakarta), Anang Supriatna, reveló la razón por la que no se ejecutaron una sentencia de prisión de casos condenados de presuntas calumnias contra el ex vicepresidente Jusuf Kalla, Silfester Matutina.

Según Anang, en 2019 su partido había tratado de ejecutar la decisión del tribunal, pero el proceso se vio obstaculizado.

«En ese momento no fue ejecutado porque se perdió. Entonces, el Pandemi Covid-19. Y mucho menos poner a la gente (a la prisión), que en el interior solo debe emitirse», dijo en Yakarta, el jueves por la noche (8/14).



Rocky Gerung y Silfester Matutina

Anang, que ahora es el jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la Oficina del Fiscal General dijo que su partido había emitido una orden de ejecución.

«Ya, por favor verifique», dijo.

Afirmó que no había presión política detrás de la demora en la ejecución de Silfester. El sur de Yakarta Kejari también recibió una notificación sobre la revisión legal de la revisión (PK) presentada por el convicto.

«Más tarde, el 20 de agosto habrá (juicio) que PK se haya programado en la corte y el sur de Yakarta Kejari también recibió notificación de la corte», dijo.

Según los datos del Sistema de Información de Búsqueda de casos (SIPP) del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, la solicitud de Silfester PK se presentó el martes 5 de agosto de 2025.

Silfester Matutina, quien también es la presidenta de la solidaridad roja y blanca (Solmet), fue condenado por la supuesta difusión de calumnias contra Jusuf Kalla en 2017

Tribunal de primer nivel sentenciado 1 año en prisión. Sin embargo, en el nivel de casación en 2019, la sentencia se elevó a 1,5 años de prisión. Hasta ahora, la ejecución de la decisión no se ha llevado a cabo.