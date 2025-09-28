Silencioso y mortal, la capacidad de afilar el francotirador de Paspampres para disparar en una situación de baldosas

Bogor, Viva -Deje la paz de la seguridad de un jefe de estado, hay espías afilados que siempre están en silencio en silencio. Aunque a veces invisible, pero siempre en plena vigilancia y alerta para superar varias amenazas como armadura de vida presidente.

En aras de perfeccionar la profesionalidad y las habilidades más mortales que tienen, las fuerzas de seguridad presidenciales (Paspampres) Realice un ejercicio de tirador de Rulkak o francotiradorUna habilidad que se convierte en un escudo es invisible para el presidente e importantes invitados estatales (VIP).

La capacitación se llevó a cabo en la sede de Paspampres Detchment Training, Bogor, West Java, durante dos días, jueves (25/10) hasta el viernes (26/10). En un comunicado de prensa oficial recibido el domingo 28 de septiembre de 2025, se explicó que este ejercicio era una parte importante de una estrategia de seguridad de larga distancia que no podía escapar de la vigilancia.

Leer también: El presidente rechaza el colonialismo tecnológico





Sniper Paspampres ejercicio de disparo de rulk asah habilidad

El comandante de Paspampres, el mayor general Edwin Adrian Sumantha, confirmó la implementación del ejercicio. Según él, este ejercicio se realizó para que sus tropas fueran entrenadas para actuar rápidamente en una situación de mosaico, especialmente en la misión de seguridad del presidente.

«Este ejercicio también enfatiza la importancia de la precisión, la nitidez del instinto, el estado de alerta en la toma de decisiones, así como la velocidad y la calma en el tratamiento de las amenazas», explicó Edwin.

Las tropas de élite fueron forjadas con varios escenarios. A partir de la observación de puntos vulnerables que pueden ser una guarida de amenazas, monitoreo de ubicaciones que tienen el potencial de poner en peligro VIP, para ejercer disparar con una distancia de 100 metros en varias posiciones.

«También sostenemos un ejercicio de tiro cruzado de varias alturas y un radio de disparos», agregó Edwin, describiendo los rigores de la prueba de habilidad que vivieron.

Para Edwin, este ejercicio no es solo una rutina. Cada bala que se dispara, cada segundo solía apuntar, es una promesa de lealtad a la tarea: mantener al líder del país a partir de los peligros que pueden venir en cualquier momento, desde cualquier dirección.

«Paspampres se compromete a proporcionar seguridad intacta al liderazgo del estado. No solo mantener las amenazas a corta distancia, sino también alerta a las amenazas ocultas y a la distancia», dijo.

Leer también: Los medios israelíes destacan las palabras ‘Shalom’ de Prabowo al cerrar su discurso en las Naciones Unidas

