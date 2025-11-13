¡Silencio instantáneo! Raffi Ahmad se sorprendió por primera vez al ver el estado de Olga Syahputra cuando murió

Jacarta – Ha pasado una década Olga Syahputrapero su figura aún dejó una profunda huella en su familia y amigos. El comediante, que se caracterizaba por ser muy risueño, todavía es recordado con emoción, especialmente por sus más cercanos, entre ellos Mak Vera, su manager y amigo que siempre acompañó a Olga durante toda su vida.

En su aparición como estrella invitada en el programa FYP que presentó Rafi Ahmad e Irfan Hakim, Mak Vera compartió un momento que nunca antes había mostrado al público: la última foto de Olga Syahputra antes de morir. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Ese momento creó inmediatamente una atmósfera emotiva. Raffi, que era conocido por ser muy cercano a Olga, parecía en silencio y no podía creer lo que veía.

«Cuando (Olga) murió, nadie lo supo», dijo Mak Vera en el vídeo subido por la cuenta @fyp_trans7, citado el viernes 14 de noviembre de 2025.

La reacción de Raffi estuvo llena de emoción. Parecía sorprendido al ver el estado de su amigo que lo había acompañado en muchos programas de televisión. Irfan Hakim luego le recordó que cuando Olga murió, Raffi estaba en Tierra Santa.

«No lo viste, estabas en la Umrah. Lo vi, vine», dijo Irfan Hakim a Raffi.

Raffi permaneció en silencio durante un largo rato mientras miraba la foto. No parecía pensar que la figura de la foto fuera Olga, fallecida desde 2015.

«¿Si este es el que murió?» -Preguntó Raffi.

«Esa es Olga», respondió Mak Vera.

«Oh Allah, ¿es este el difunto?» dijo Raffi en un tono de incredulidad y asombro.

Además de mostrar la última foto del comediante, Mak Vera también se refirió a antiguas acusaciones de malversación de fondos que le fueron dirigidas después de la muerte de Olga. Admitió que había optado por guardar silencio para proteger el buen nombre de su amigo y respetar el acuerdo con la familia de Olga.

«Uno, en ese momento me acordé de que Olga ya no estaba, es una lástima, si lo mencionas es una lástima. Después de eso, en segundo lugar, también teníamos un acuerdo con la familia de Olga, en ese momento sólo nosotros y nuestra familia lo sabíamos», dijo.