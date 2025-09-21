‘Silence of the Looms’ revive la historia de la muselina en Busan Project Market

De Busan Mercado de proyectos asiáticos exhibirá «Silencio de los telares«, Un drama de época del director de Bangladesh, Mirza Shabnam Ferdousi. Producido por Rajib Mohajan junto con los sensores y el pelotón de crack, con el estudio de cuarenta y cientos de LLC liderando el proyecto, la película revisa la historia borrada de la musina tejida bajo el dominio colonial británico y honra la resiliencia de los artesanos cuyo oficio una vez captivó el mundo.

Ferdousi dijo que su viaje con la historia comenzó hace más de una década, cuando se encontró por primera vez con la historia de la escritora Aditi Falguni sobre los tejedores de muselina. Más tarde, la lectura del libro del investigador Saiful Islam sobre el legado de la tela profundizó su compromiso. «Los mitos y los recuerdos de la muselina siempre me han rodeado, casi como si fueran parte de mi ADN», dice ella. «La historia de los tejedores cortados con los dedos, ya sea mutilado por los británicos o cortando sus propios pulgares en protesta, me mueve profundamente. A través del» silencio de los telares «, quiero honrar a esos artesanos, no solo su sufrimiento sino también su desafío».

La película tenía como objetivo dar vida a Muslin en la pantalla no solo como artefacto histórico sino como artesanía táctil y viva. «Quiero que la audiencia sienta la textura de la muselina: escuchar el ritmo del telar, ver los hilos brillar a la luz, para sentir la paciencia y la devoción tejida en cada centímetro de tela», explica Ferdousi. «La película entrelazará la verdad histórica con profundidad emocional, permitiendo que el oficio se desarrolle a través de las luchas, alegrías y resistencia de los personajes que lo encarnan».

Equilibrar la precisión y la narración emocional fue fundamental para el enfoque de Ferdousi. «Cuando cuento la historia de Muslin, siento la responsabilidad de hacer justicia a los hechos … al mismo tiempo, la historia por sí sola puede sentirse distante a menos que se viva a través de la experiencia humana. Mi tarea como cineasta es tejer los hechos en las emociones de los personajes», dice ella.

Para Ferdousi, que ha realizado más de 40 documentales y ganó el Premio Nacional de Cine de Bangladesh en 2016 por «Born Together», el proyecto también marca un salto a la narración de historias a gran escala. Su debut de ficción «Ajob Karkhana (Song of the Soul)» ganó el Premio Fipresci en el Festival Internacional de Cine de Dhaka en 2022. «En muchos sentidos, esta película continúa mi búsqueda de historias de los márgenes», dice. «Lo que es diferente es la escala: un movimiento de la narración nacional al cine internacional».

Productor Rajib Mohajan, mejor conocido por coproducir a Abdullah Mohammad Saad «Rehana Maryam Noor, «que se estrenó en el cierto respeto de Cannes en 2021 y se convirtió en la sumisión de los Oscar de Bangladesh, dijo que fue golpeado por la determinación de Ferdousi.» No estaba tratando de repetirse: se atrevía a abrir nuevos terrenos «. Su profunda investigación, sensibilidad a la historia y honestidad en el proceso de cine me convencen de que esto es más que una película, pero una misión ”, dice.

Asegurando la autenticidad, el equipo trabajó en estrecha colaboración con Saiful Islam como asesor de investigación, con planes de involucrar a artesanos y casas de moda para recrear el legado de Muslin en la pantalla. Las estrategias de financiación incluyeron patrocinios locales, instituciones culturales y colaboraciones internacionales. «Nuestro objetivo principal en APM es conectarse con coproductores, agentes de ventas y distribuidores que creen en el poder de las historias históricas con resonancia global», señala Mohajan. Agrega que los personajes británicos esenciales para la narración requerirán apoyo internacional de casting, junto con colaboradores técnicos en postproducción y VFX.

Para Mohajan, la fuerza de la película estaba en su dualidad. «Por un lado, ‘Silence of the Looms’ es una historia profundamente de Bangladesh, arraigada en el legado perdido de la muselina de Dhaka y las voces de artesanos silenciados cuya nave una vez cautivó el mundo. En el otro, sus temas, la explotación colonial, la borrado cultural y la lucha para preservar la dignidad, son profundo», dice.