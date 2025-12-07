Silence Myanmar y el equipo femenino de bádminton de Indonesia desafían a Malasia en las semifinales de los SEA Games

Bangkok, LARGA VIDA -Tim bádminton El equipo femenino de Indonesia logró avanzar a las semifinales de los SEA Games Tailandia 2025. Esta confirmación se obtuvo luego de que el equipo rojiblanco lograra una victoria perfecta sobre Myanmar con un aplastante marcador de 3-0 en el campus de Rangsit de la Universidad de Thammasat.

La victoria conseguida el domingo 7 de diciembre de 2025 es una baza importante para que el Garuda Squad afronte la ronda semifinal.

Resultados del partido

La convincente victoria de Indonesia comenzó desde el primer sector individual femenino (WS1) hasta el primer sector de dobles femenino (WD1). El siguiente es el detalle de los resultados del partido Indonesia vs Myanmar (3-0):

T1: Putri Kusuma Wardani ganó contra Thet Htar Thuzar con un marcador de 17-21, 21-20, 21-13.

WS2: Gregoria Mariska Tunjung ganó contra Eaint Chit Phoo con un marcador de 21-9, 21-13.

WD1: Rachel Allesya Rose/Febri Setianingrum ganaron contra Su Latt/Khaing Thin Zar con un marcador de 21-10, 21-6.

Aunque en el formato por equipos lo ideal sería cinco partidos, la victoria por 3-0 aseguró que Indonesia avanzara de inmediato, ya que los partidos de la fase de grupos solo se jugaron con tres victorias. Con este resultado, los dos partidos restantes (WS3 y WD2) ya no se jugarán.

Mantén tu enfoque hacia las semifinales

Badminton Indonesia (Badminton.ina) a través de su carga oficial declaró que esta victoria perfecta fue un capital valioso. Ahora, se le pide al equipo que mantenga la concentración y el entusiasmo para lograr los mejores resultados en la siguiente ronda.

«Las mujeres indonesias lucharon por pasar bien la primera prueba. La victoria perfecta sobre Myanmar fue una ventaja importante para competir en las semifinales. Manténganse concentrados, mantengan su entusiasmo. ¡Indonesia PUEDE!» escribió la cuenta oficial.

La selección femenina de Indonesia se prepara ahora para afrontar el desafío en las semifinales. Juegos del MAR 2025. Indonesia se enfrentará a Malasia, que derrotó con éxito a Vietnam por 3-1 en cuartos de final.