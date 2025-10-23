Siguiendo su ascenso hasta ‘The Tonight Show’

En el día de su centenario, un Vintage especial Variedad El episodio mira hacia atrás en el arco de Johnny CarsonLos inicios de su carrera y su ascenso hasta convertirse en un ícono de la televisión, como se relata en las páginas de Variedad.

De la edición del 8 de enero de 1958 de Variedad

La primera mención de Carson en Variedad apareció en la edición del 20 de octubre de 1952. A principios de 1953, aparecía en nuestras páginas varias veces al mes. Al año siguiente, y durante las siguientes cuatro décadas, no pasaba una semana sin al menos una referencia, normalmente muchas más, porque Carson trabajaba sin parar. Fue anfitrión de “Carson’s Cellar” en Los Ángeles. Trabajó como escritor en «The Red Skelton Show». Hizo clubes nocturnos, apariciones personales, telemaratones y conciertos benéficos, como cualquier otro comediante en ascenso de la época.

A lo largo de la década de 1950, Carson presentó varias series locales y de cadena para CBS, incluidas “Platter Panel” y “Earn Your Vacation”. Este último era un concurso de preguntas en el que los concursantes le contaban a Carson sus motivos personales para querer viajar a un determinado lugar. Luego, Carson les hizo preguntas de trivia relacionadas con la ubicación y, si acertaban en suficientes preguntas, ganaban el viaje. A finales de los años 50, Carson tenía un trabajo estable presentando el programa de juegos diurno de ABC “¿En quién confías?”, que involucraba competencias entre parejas casadas. También era un afable habitual en el circuito de programas de entrevistas.

De la edición del 20 de octubre de 1952 de Variedad diaria

La entrada debut de Carson fue una maravilla. Llegó a la parte superior de la página uno con un breve artículo en el que señalaba que el programa había atacado la batalla política que entonces se libraba entre los candidatos presidenciales Dwight Eisenhower y Adlai Stevenson sobre la divulgación de declaraciones de impuestos sobre la renta o la falta de ellas, particularmente para el compañero de fórmula de Eisenhower para la vicepresidencia, Richard Nixon. Entonces, con ese contexto, aquí está la historia completa que se publicó el 20 de octubre de 1952, dos semanas antes de que Eisenhower fuera elegido para el primero de sus dos mandatos en la Casa Blanca.

(En la foto superior: Ed McMahon y Johnny Carson en el episodio final de Carson de “El show de esta noche”, el 22 de mayo de 1992)

