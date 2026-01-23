Siguiendo los pasos de Danantara, Dedi Mulyadi unirá BUMD en un Super Holding

Bandung, VIVA – Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi anunció planes de medidas radicales para reformar completamente la estructura de las empresas de propiedad regional (BUMD) en Java Occidental uniéndolos en un súper sistema de tenencia a partir de la próxima semana.

Lea también: Presentamos Danantara al mundo en el WEF Davos 2026, Prabowo: Indonesia se está convirtiendo cada vez más en un país lleno de oportunidades



Este paso se tomó para detener la práctica de BUMD fantasmas que solo tienen nombres sin actividades, y para romper la tradición de colocar al equipo de éxito del gobernador en las juntas directivas y comisionados de las empresas regionales.

«La próxima semana habrá un MoU. Todos los BUMD en Java Occidental se combinarán en un BUMD, fuera del Bank Jabar Banten (BJB). Así que más tarde sólo habrá dos, BJB y un BUMD. No será un lío como ahora», dijo Dedi Mulyadi en una discusión relacionada. Danantara en Bandung, el jueves.

Lea también: Tres proyectos estratégicos de Indonesia promovidos por Danantara en el evento WEF 2026



Dedi enfatizó que este concepto adopta el sistema de la Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) que se implementa a nivel nacional. Considera que la consolidación es la única manera de salvar activos estratégicos regionales por valor de 4 billones de rupias que hasta ahora se considera que no producen beneficios reales para las tesorerías regionales.

En su declaración, Dedi analizó abiertamente una de las prácticas ineficientes que encontró, a saber, el plan de alquiler de coches eléctricos de uno de los BUMD al gobierno provincial por un valor de hasta 350 millones de IDR por unidad cada año.

Lea también: Al asistir por primera vez al WEF 2026 en Davos, el jefe de Danantara tiene como objetivo atraer inversiones de calidad



«Eso costó más de 11.000 millones de euros en un año. Lo tacho ahora, porque es increíblemente estúpido. Pero el BUMD todavía no tiene dinero. Para el BUMD, los ingresos de 11.000 millones de euros fueron creados por otra nueva filial. Como un camuflaje para que el dinero se escape», dijo Dedi.

Dedi satirizó el fenómeno de los líderes de empresas regionales que tienen una formación educativa más alta pero que no gestionan adecuadamente los riesgos financieros. Se refirió a la pérdida potencial de casi 6 billones de rupias que había amenazado al Banco Jabar en el pasado.

«Preferiría que me guiara alguien que es estúpido pero que comprende que alguien que es inteligente pero estúpido», afirmó.

El punto más crucial de esta reorganización es el compromiso del Gobernador de distanciar a los BUMD de la interferencia política. Dedi afirmó que no utilizaría el puesto de director o comisionado como refugio para el equipo de éxito que lo ayudó durante las elecciones.