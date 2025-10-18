¿Siguen siendo eficaces las exposiciones automotrices para vender coches?

Nueva York, VIVA – En los últimos años, el entusiasmo exposición automotriz según se informa está disminuyendo. Muchos consumidores prefieren ahora buscar información y comprar móvil por en línea.

Por ejemplo, el número de visitantes al Salón del Automóvil de Detroit de 2025 fue de solo unas 275.000 personas, una disminución drástica en comparación con los 774.000 de 2019.

Sin embargo, según lo adaptado por VIVA Otomotif de CarscoopsSábado 18 de octubre de 2025, las últimas investigaciones muestran que las ferias de automóviles siguen desempeñando un papel importante a la hora de impulsar las ventas.

Un estudio realizado por Clarify Group para el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, Los Ángeles y Canadá encontró que el 40% de los asistentes al salón tienen la intención de comprar o arrendar un automóvil nuevo en los próximos 12 meses.

De hecho, los visitantes de la exposición tienen 2,9 veces más probabilidades de comprar un automóvil que los consumidores comunes y corrientes. Dentro de dos años, el 68% de ellos planea tener un vehículo nuevo.

Curiosamente, sólo el 37% de los visitantes llegan con la intención de buscar información sobre la compra de un coche. Aun así, el 84% admitió que la asistencia a una exposición les ayudó a tomar una decisión de compra.

Después de asistir a una feria, el 58 % de las personas continúa buscando información en línea, el 55 % va a un concesionario y el 39 % programa una prueba de manejo. Al final, alrededor del 28% compró un coche nuevo.

La principal motivación para venir a la exposición sigue siendo clásica: el 80% quiere ver los últimos modelos y marcas. Sin embargo, surgen desafíos porque ahora varios grandes fabricantes suelen estar ausentes de las ferias, por lo que los distribuidores locales tienen que llenar el vacío.

El impacto es real: el 23 % de los visitantes dicen que es más probable que consideren otra marca si una marca favorita está ausente, mientras que el 20 % está menos interesado en las marcas que están ausentes.

Lo interesante es que la generación Z está mostrando un nuevo interés por las exposiciones de automóviles. Tienen 1,5 veces más probabilidades de recomendar un evento como este a amigos o familiares.

Esto significa que existe potencial para un resurgimiento del interés entre los jóvenes, siempre y cuando la exposición pueda presentarse de manera más interactiva y relevante para los estilos de vida digitales.

La presidenta del Salón del Automóvil de Los Ángeles, Terri Toennies, enfatizó que los salones “continúan desempeñando un papel vital en el proceso de compra de un automóvil”, ya que ayudan a los consumidores a tomar decisiones más seguras e informadas.