Siguen apareciendo comunidades de motociclistas, la última es QJRiders Indonesia

Jacarta – Ni siquiera un año ha estado presente en el mercado indonesio, QJMotor ha dado un paso importante al hacerlo oficial comunidad de motos llamado QJRiders Indonesia.

La presencia de esta comunidad es una señal de la seriedad del fabricante de automóviles chino en la construcción de un ecosistema a largo plazo, no solo en la venta de productos.

Budi Kurniawan, jefe de comunicaciones de marketing y marca de QJMotor Industry Indonesia, calificó la formación de esta comunidad como algo de lo que estar orgulloso, considerando que la marca aún es muy joven en Indonesia.

«No hemos sido puros durante un año, sólo ha pasado un año en febrero, pero ya tenemos una comunidad y esto es una señal de que QJMotor Indonesia también apoya a sus consumidores», dijo, citado VIVA Automotriz Domingo 11 de enero de 2026.

Curiosamente, esta comunidad se formó inmediatamente a escala nacional y no solo asistieron usuarios de Yakarta.

«No solo viene Yakarta, hay gente de Bandung y otras áreas, y en el futuro también habrá inauguraciones en otras áreas», dijo la presidenta general del capítulo de Yakarta de QJRiders Indonesia, Walika Alya Akmal.

Desde una perspectiva de red, el principal distribuidor de QJMotor enfatiza su compromiso de apoyar a la comunidad a través de un fácil acceso al servicio de ventas y posventa.

«Nos centramos en cómo los amigos de QJRiders Indonesia pueden encontrar más fácilmente puntos de venta de QJ Motor, tanto para ventas como para servicio de rutina», dijo Willy Widana Prakoso, marketing y asociación de Generasi Motor Perkasa, distribuidor principal de QJMotor Jakarta.

Actualmente, el número de miembros activos de QJRiders Indonesia se registra en 58 personas en el centro, y la distribución continúa ampliándose. «Todavía no desde Bandung, ya Bali, Java Oriental y en el futuro Sumatra y Kalimantan, todos permanecerán conectados como QJRiders Indonesia», explicó Walika.

Además de montar a caballo y hacer turismo, esta comunidad también ofrece varios beneficios para sus miembros, desde compartir conocimientos hasta apoyo de patrocinadores. «Compartimos información sobre aceite, solución de problemas e incluso recibimos beneficios de los patrocinadores en forma de descuentos en accesorios y otro tipo de soporte», dijo Walika.

De cara al futuro, QJMotor ve a la comunidad como un indicador importante del éxito del producto en el mercado.

«Un indicio del éxito de un producto es la presencia de una comunidad, y resulta que los miembros no son principiantes, entienden de motos e incluso saben más que nosotros», dijo Budi.