"sigue soñando": Jamenei de Irán rechaza la oferta de Trump de reiniciar las conversaciones nucleares







El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, rechazó el martes La oferta del presidente estadounidense Donald Trump para reiniciar las conversaciones nucleares, informó la agencia de noticias ANI. También desestimó las afirmaciones de Trump de que Estados Unidos había destruido las capacidades nucleares de Irán.

El medio estatal iraní IRNA criticó a Estados Unidos por su “postura intervencionista e intimidante” sobre el programa nuclear del país, informó ANI.

Jamenei se refirió a la afirmación de Trump sobre la “destrucción” de las instalaciones nucleares de Irán en ataques aéreos llevados a cabo por Washington y Tel Aviv durante la guerra de agresión de 12 días lanzada por Israel en junio de este año, informó ANI.

«Sigue soñando. Pero, de todos modos, ¿quién eres tú para establecer lo que se debe y lo que no se debe hacer para un país simplemente porque posee una industria nuclear? ¿Qué tiene que ver con Estados Unidos si Irán tiene capacidades nucleares o no? Tal interferencia es inapropiada, incorrecta y intimidante», dijo Jamenei, citado por IRNA.

El líder supremo iraní también se burló de Trump y afirmó: “Si es verdaderamente poderoso, que calme a los millones de personas en todos los estados de Estados Unidos que gritan contra él”.

Mientras tanto, El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi criticó al Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, por sus “afirmaciones infundadas y comentarios entrometidos” contra la República Islámica. Araghchi hizo los comentarios en polaco en X, un día después de que Sikorski alegara que Irán estaba suministrando drones a Rusia para su uso en la guerra de Ucrania.

Según los medios estatales iraníes, el 14 de octubre, Sikorski participó en una presentación anti-Irán en el Parlamento del Reino Unido en cooperación con un grupo afiliado a Estados Unidos e Israel, mostrando lo que, según ellos, eran los restos de un dron de fabricación iraní utilizado por Rusia en su guerra en Ucrania. Tras el suceso, Irán convocó al encargado de negocios de Polonia en Teherán para protestar por la participación de Sikorski.

Recientemente, Irán anunció que ya no estaba obligado por el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015, según el cual se habían levantado las sanciones internacionales a cambio de restricciones al programa nuclear de Teherán. El Ministro de Asuntos Exteriores Araghchi declaró que todas las sanciones de la ONU relacionadas con el programa nuclear de Irán expirarán oficialmente cuando la Resolución 2231 de la ONU expire el 18 de octubre.

En 2018, durante su primer mandato, Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo y restableció las sanciones.

Recientemente, hablando con el Parlamento israelíTrump dijo: «Sin embargo, incluso para Irán, cuyo régimen ha infligido tanta muerte en Medio Oriente, la mano de la amistad y la cooperación está abierta. Les digo que quieren llegar a un acuerdo. Eso es todo lo que hago en mi vida. Hago acuerdos, soy bueno en eso».

«Ni Estados Unidos ni Israel tienen ninguna hostilidad hacia el pueblo de Irán. Simplemente queremos vivir en paz. No queremos ninguna amenaza inminente sobre nuestras cabezas, y no queremos ni siquiera pensar en términos de destrucción nuclear. Pero voy a decir esto, que estaremos listos cuando usted lo esté. Y será la mejor decisión que Irán haya tomado jamás. Y va a suceder. Va a suceder», afirmó el Presidente de los Estados Unidos en su discurso.

