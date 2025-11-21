Sigue prohibida la importación de ropa usada

Jacarta – Ministro de Comercio, Budí Santoso estresados, aunque los actores empresariales ahorrando dispuesto a pagar impuestoSin embargo, esto no significa necesariamente que el comercio de ropa usada pueda legalizarse inmediatamente.

Budi admitió que su partido seguirá prohibiendo el comercio de ropa usada, como se indica en el Reglamento del Ministro de Comercio (Permendag) Número 40 de 2022 sobre Mercancías. Prohibido Exportación e Importación de Bienes Prohibidos.

«¿Es legal pagar impuestos? Sí, no tiene nada que ver con eso. Las regulaciones están prohibidas», dijo Budi en la oficina del Ministerio de Comercio, Yakarta, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Budi explicó que la prohibición de importar ropa usada no se debe a que los comerciantes no paguen impuestos. El principal motivo de la prohibición de las importaciones de ropa usada es la salud y protección de la industria nacional, especialmente las MIPYMES.

Básicamente, no se pueden importar todos los bienes usados. Sin embargo, existen excepciones especiales para los bienes de capital no nuevos (BMTB), como las máquinas que cumplen ciertos criterios necesarios para la industria.

«Está permitido pero hay criterios, tampoco es arbitrario», afirmó.

El Ministerio de Comercio (Kemendag) continúa llevando a cabo la supervisión en las zonas fronterizas o en los importadores y distribuidores.

Anteriormente, el Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, se negó firmemente a legalizar el negocio de venta de ropa usada o de segunda mano, a pesar de que los comerciantes pagaban impuestos.

«No me importan los comerciantes. De todos modos, si los productos llegan ilegalmente, los detendré», dijo.