Sigue los estudios de Iqdam Gus, ¿cuál es la religión de DJ Panda?

Bilitar, vivo – mucho tiempo sin noticias, aparentemente Dj panda Llenar sus días con actividades positivas después de decidir regresar a casa a Kediri. DJ Panda afirmó querer calmarse después de obtener mucha blasfemia y perder muchos trabajos, debido a sus acciones Erika Carlina.

En el video cargado en una cuenta de hilo, DJ Panda aparece siguiendo estudiar Gus iqdam En la sede de la Asamblea Ta’lim Sabilu Taubah, Blitar, East Java. Gus Iqdam también explicó por qué permitió que DJ Panda viniera a su recitación, donde la mayoría de las madres allí resultó estar muy familiarizada con quién la figura del DJ. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«El lugar es Gus Iqdam, ¿cómo es DJ Panda, admite DJ o qué?» dijo Gus Iqdam, en una pieza de video cargada en una cuenta de hilo @Fie_RealCitado el martes 12 de agosto de 2025.

«No es un problema como ese, pero después de rastrear, DJ Panda generalmente es si los DJ en el lugar original de Hall-Hall Special DJs en el pueblo o en las aldeas. En Gus-Hall Hall. Sí, está en su lugar, en lugar de salpicar en las aldeas», continuó.

Gus Iqdam, quien se sentó uno al lado del otro con DJ Panda, elogió al hombre cuyo verdadero nombre era Goivanni Surya Saputra. Pero después de eso, Gus Iqdam bromeó con DJ Panda en su estilo característico.

«Pero Masyaallah, este increíble, escucha a pesar de que DJ no quiere beberlo, pero la niña de la abuela le gusta», dijo seguido de la risa de sus fieles.

Sin embargo, Gus Iqdam no cuestionó esto, lo importante era que DJ Panda quería convertirse en una mejor persona. Según él, cualquiera tiene derecho a tener buenos ideales para el futuro. Gus Iqdam también les pidió a sus fieles que no blasfeme DJ Panda.

«Pero quiero recitar el Corán, no hay problema, no seas blasfemado, no sean intimidados. Las personas que tienen algún pasado pueden tener los mejores ideales futuros en el futuro. Esperamos que el futuro del Panda Barokah Ngaji DJ Panda esta noche sea organizado por Dios todopoderoso», dijo.

Por último, Gus Iqdam pareció levantar el corazón de DJ Panda.

«Pero Jenengan (usted) no necesita preocuparse, por supuesto, la persona que está blasfemada, intimidada, insultada, todo porque él no está mal.

Religión de DJ Panda

Después de la recitación, hacer que los internautas se pregunten qué es exactamente la religión de DJ Panda. En algunas fotos compartidas en las redes sociales y la vida cotidiana, DJ Panda a menudo usa un collar cruzado, a pesar de que nunca ha confirmado las creencias adoptadas. Sin embargo, el cargador de video aseguró que DJ Panda era un no musulmán.

«Además de sus problemas personales, un DJ de Panda resulta tener una personalidad que merecemos pulgar … Él no es, pero está encantado de estar presente en su recitación … es genial», escribió la cuenta en el videos cargados.