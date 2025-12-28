Sigue disponible un descuento del 30 por ciento en billetes de tren de KAI, impulsando la movilidad y la economía regional en el momento de Navidad

VIVA – El gobierno, a través de PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI), ofrece tarifas más asequibles para los trenes económicos comerciales mediante la presentación de un programa. descuento 30 por ciento durante los periodos de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026. Más recientemente, KAI anunció que todavía hay cuotas de entradas con descuento disponibles.

Lea también: Pertamina Patra Niaga dice que la tendencia en las necesidades de combustible para el Año Nuevo está aumentando, este es el enfoque



Este programa tiene una vigencia del 22 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026 con un total de 1.509.080 plazas preparadas. Este programa de descuento del 30 por ciento tiene como objetivo facilitar a las personas la planificación de viajes de fin de año.

La vicepresidenta de Comunicación Corporativa de KAI, Anne Purba, dijo que la política de reducción de aranceles era una forma de apoyo gubernamental a la comunidad a través de KAI para mantener una movilidad fluida durante el período de Navidad y Año Nuevo. Teniendo en cuenta que los trenes son la opción de viaje de muchas personas durante las vacaciones de fin de año.

Lea también: El pico de reflujo de Nataru se prevé para el 3 de enero, Metro de la Policía comienza a organizar la ingeniería de tráfico



Anne dijo que hasta el domingo 28 de diciembre de 2028 a las 08.00 WIB, billete de coche En clase económica comercial en el programa de descuentos se han vendido 1.181.470 billetes. Esta cantidad equivale al 79 por ciento de la capacidad total proporcionada por KAI.

Lea también: Kakorlantas confirma que los vehículos de tres ejes tienen prohibido el acceso a las autopistas de peaje durante las vacaciones de Navidad y los delincuentes recibirán multas inmediatas



«Todavía quedan entradas con un descuento del 30 por ciento», dijo Anne, citada por Entre el domingo 28 de diciembre de 2025.

Anne detalló que los boletos de tren económico comercial que aún están disponibles y reciben un descuento del 30 por ciento incluyen el tren Banyubiru Express de Semarang Tawang – Solo Balapan; Sribilah Relaciones facultativas Medan – Rantau Prapat.

Los siguientes son Tawang Jaya Premium, la relación Semarang Tawang – Pasar Senen, Gunungjati, la relación Semarang Tawang – Gambir y Cakrabuana, la relación Purwokerto – Gambir. Para más detalles, el público puede consultar disponibilidad de horarios y realizar reservas a través de Access by KAI.

Además de garantizar que las personas sigan teniendo acceso a viajes asequibles, este programa de descuento del 30 por ciento tiene la misión de fomentar la rotación de la economía en diversas áreas de destinos turísticos.

«El gobierno, a través de KAI, garantiza que las personas sigan teniendo acceso a viajes seguros, cómodos y asequibles, al tiempo que apoya el movimiento. economía regional«, dijo Ana.

La alta movilidad de los trenes durante el período de Navidad y Año Nuevo también fomenta la actividad económica en varias regiones. El flujo de viajes de pasajeros apoya el impulso de transacciones para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), los pequeños comerciantes, el transporte avanzado y el sector turístico en zonas conectadas a la red ferroviaria.