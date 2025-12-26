Sigourney Weaver peleó con James Cameron por gritarle a los actores de ‘Aliens’

Sigourney Weaver dijo recientemente Los New York Times que ella una vez se enfrentó James Cameron durante su primera película juntos, “extraterrestres.” La película de acción y ciencia ficción marcó el regreso de Weaver como Ellen Ripley después del éxito de «Alien» de Ridley Scott. Cameron era nuevo en la franquicia y estaba chocando en el set con una joven actriz que tenía problemas con algunos de los accesorios.

«Me acerqué a él y le dije: ‘Sabes, cuando le gritas a un actor, nos gritas a todos nosotros, así que entiende que lo que ella estaba haciendo en realidad era muy difícil. Tal vez filmes algo más mientras se acostumbra a hacer estas cosas como tú quieres'», recordó Weaver.

Cameron siguió su consejo, añadió. Weaver dijo: «Es un buen tipo. Realmente creo que Jim se ha suavizado».

El actor también recordó haber cenado con Cameron después de que los dos terminaron la producción de «Aliens» y «él no había sido así dirigiendo. Era tremendamente divertido, ingenioso. Puedo entender por qué ese tipo no pudo salir durante ‘Aliens’, porque fue un rodaje difícil, especialmente para él. Digámoslo de esta manera: me alegro de no haber estado filmando ‘The Abyss’ con él».

Weaver se refiere al thriller de Cameron de 1989 protagonizado por Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio y Michael Biehn. La producción de la película estuvo plagada, por decir lo menos, de que la salud y la seguridad del elenco y el equipo estaban constantemente en peligro. Como relatado por SyFy: «Mary Elizabeth Mastrantonio sufrió un colapso físico y emocional en el set, y Harris admitió que un día rompió en un ataque de sollozo mientras conducía a casa debido al estrés. En un momento, una tormenta eléctrica abrió un agujero en la lona negra que cubría el tanque, y como repararlo tomó demasiado tiempo y la producción ya estaba funcionando, comenzaron a filmar por la noche. Demasiada exposición al cloro quemó la piel de los buzos y les volvió el cabello blanco».

“En cierto modo éramos conejillos de indias”, dijo una vez Harris. Semanal de entretenimiento. “Jim no estaba muy seguro de cómo iba a ser todo esto… [in the drowning scene I was] Le gritaba que volviera y se despertara, y yo le estaba dando una bofetada y vi que se habían quedado sin película en la cámara (hay una luz en la cámara) y nadie había dicho nada. Y María Isabel se levantó y dijo: ‘¡No somos animales!’ y salió del set. ¡Me iban a dejar seguir abofeteándola!

Cualquiera que fuera el aspecto de Cameron en sets pasados ​​no impidió que Weaver se reuniera con él en la franquicia “Avatar”. Hasta ahora ha protagonizado las tres películas de “Avatar”. Su coprotagonista Stephen Lang le dijo al Times esa «parte de Jim que se ha fortalecido y aligerado mucho a lo largo de los años», y agrega: «Creo que se embarcó en un curso de superación personal, y no digo que esto sea necesariamente algo consciente de lo que hizo; simplemente creo que está orientado de esa manera».

«Marinar, tal vez, sea un buen término, ¿verdad?» El propio Cameron dijo a la publicación. «No es que estuviera gritando todo el día. Pero de vez en cuando. Todo el mundo tiene derecho a tener un mal día. Si no estás haciendo el trabajo, entonces apártate de mi camino».

Lo último de Cameron, “Avatar: Fuego y Ceniza”, ahora se proyecta en cines de todo el país.