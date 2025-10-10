Sigourney Weaver conoció al estudio ‘Alien’ para interpretar a Ripley en una nueva película

Después de la última aparición de Ellen Ripley en “Extranjero 3”, Sigourney Weaver adelantó un posible regreso al mundo de Weyland-Yutani en un panel de reunión de “Alien” de la Comic Con de Nueva York.

“[‘Alien’ producer] «Walter Hill es un muy buen amigo mío y escribió 50 páginas sobre dónde estaría Ripley ahora, y son bastante extraordinarias», Weaver en el escenario durante una conversación moderada por Josh Horowitz. «No sé si va a suceder, pero he tenido una reunión con Fox o Disney… Nunca sentí la necesidad». [to reprise the role]. Siempre decía: ‘Déjala descansar, déjala recuperarse’. Lo que Walter ha escrito me parece muy cierto, en gran medida sobre la sociedad que encarcelaría a alguien que ha intentado ayudar a la humanidad, pero ella es un problema para ellos, por lo que está como escondida. Creo que son unas primeras 50 páginas muy sólidas. Estoy pensando en trabajar con Walter para ver cuál sería el resto de la historia”.

Durante el panel, el público se sorprendió con la aparición de Veronica Cartwirght, coprotagonista de Weaver en “Alien”, quien interpretó a Joan Lambert en la película de 1979. Mientras Weaver y Cartwright reflexionaban sobre el legado de casi 50 años de la franquicia, Cartwright habló sobre cómo los ejecutivos del estudio subestimaron la película y cómo reaccionó el público ante “Alien” cuando apareció inicialmente en los cines.

“No dieron [the cast] un estreno», dijo Cartwright. «Fui al Teatro Egipcio de Hollywood y lo vi por mí mismo, y cuando el [scene] Sucedió que la gente se levantaba de sus asientos y salía del teatro. Nadie había visto nada igual. Fue realmente súper impresionante”.

“Alien” llegó recientemente a la pantalla chica con el programa “Alien: Earth” de FX de Noah Hawley, que concluyó su temporada 1 el mes pasado. Mientras Weaver espera su regreso de «Alien», se aventura a una galaxia muy, muy lejana con la película «Star Wars» del próximo verano, «The Mandalorian and Grogu».