Sigo siendo viuda aunque soy esposa

Jacarta – Una noticia impactante proviene de una celebridad y un joven empresario, Clara Shinta. A través de publicaciones en Instagram, Clara reveló abiertamente la situación de su hogar con su marido, Muhammad Alexander Assad, que ahora está al borde del abismo.

La lujosa boda que se celebró el 30 de agosto de 2025 en el Ritz Carlton Pacific Place Jakarta aparentemente no transcurrió sin problemas. Clara admitió que su hogar estaba empezando a resquebrajarse debido a problemas pasados ​​y a una comunicación poco saludable. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Assalamualaikum wr wb, me llevó mucho tiempo escribir esto, pero con gran pesar tengo que decir que parece que nuestra casa tiene pocas posibilidades de volver a mantenerse», escribió Clara en tono triste, citada el martes 21 de octubre de 2025.

Explicó que las diferencias de carácter y ego fueron la principal fuente de ruptura en su relación.

«Porque había muchos pequeños problemas que nos resultaban difíciles de resolver debido a la muy mala comunicación entre nosotros, lo que frena el ego de cada uno», continuó.

Una de las cosas que desencadenó el conflicto fue el acuerdo prematrimonial entre ambos de borrar las fotos de sus ex de sus respectivos teléfonos celulares. Clara admitió que aún no había tenido tiempo de cumplir esta promesa.

«Antes de casarnos, él (esposo) y yo hicimos un acuerdo para borrar fotos de los ex del otro, él las borró pero yo no, porque mi carpeta de fotos tenía alrededor de 77.000 fotos y la pospuse», explicó.

Aun así, Clara enfatizó que el retraso fue pura negligencia suya y no tenía relación con el asunto.

«No hay fotos nuevas, mucho menos infidelidad o adulterio con otros hombres. Es pura culpa mía que lo olvidé porque era demasiado tarde para posponer las cosas», continuó.

Además, esta madre de un niño reveló que estaba cansada de enfrentar la actitud de su marido, quien muchas veces optaba por separarse de la casa cada vez que ocurría una discusión.

«Este incidente de separarme de casa ha ocurrido varias veces, hasta que la segunda vez se me acabó la paciencia. Me siento cansado si cada problema se resuelve separándome de casa una y otra vez», dijo.

Fue este sentimiento de aburrimiento y fatiga lo que hizo que Clara sintiera que vivía sola a pesar de estar casada.