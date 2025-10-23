sigo mucho tus politicas

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto recibió la visita de Estado del Presidente BrasilLuiz Inácio Lula da Silva en el Palacio Merdeka el jueves 23 de octubre de 2025. Los dos líderes del país sostuvieron reuniones individuales y bilaterales para fortalecer la cooperación en diversos campos.

En una reunión individual, el Presidente Prabowo expresó su admiración por el Presidente Lula.

«Personalmente admiro política usted», dijo el presidente Prabowo, el jueves 23 de octubre de 2025.

Presidente Prabowo recibe al Presidente Lula en Palacio Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

El Jefe de Estado admitió seguir varias políticas del Estado brasileño. Evaluó que el espíritu de las políticas dictadas por el Presidente Lula se considera acorde con Indonesia a eso le importa bienestar pueblo.

«Sigo muchas de sus políticas porque tienen los mismos intereses, grandes intereses, a través del bienestar de su pueblo. Ésta es mi prioridad. Mi principal prioridad es el bienestar del pueblo indonesio», dijo Prabowo.

Prabowo no reveló la política en cuestión. Sin embargo, calificó a Brasil como un país importante en el continente suramericano.

«Brasil es un líder muy importante del Sur. Un líder de los países en desarrollo», afirmó Prabowo.

Prabowo también enfatizó que se mantienen las relaciones entre Indonesia y Brasil. Hay que cuidar este importante elemento.

Reunión bilateral del presidente Prabowo con el presidente brasileño Lula Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Ambos tenemos los mismos antecedentes. Tenemos grandes países. Líderes de países muy fuertes y exitosos. Líderes heroicos, que se están desarrollando bien. Tenemos una buena relación», dijo Prabowo.