Signos de West Duchovny con Gersh

Actor Espiritualidad del oeste ha firmado con Gersh para representación en todas las áreas.
Duchovny recientemente envolvió la producción en la próxima característica independiente «Pearl» junto a Scott Eastwood, y pronto será vista protagonizada por la serie Peacock «Five Star Weekend» frente a Chloë Sevigny, Jennifer Garner y Regina Hall.
Duchovny se puede ver en la serie Peter Berg Netflix «Painkiller» frente a Uzo Aduba y Matthew Broderick; la serie Hulu «Saint X» para Dee Rees; «Vegas High» de HBO Max; y «los magos» de Syfy.
Sus créditos cinematográficos incluyen «linóleo» junto a Jim Gaffigan, «Un bocado de aire» junto a Amanda Seyfried y «The Report» frente a Adam Driver y John Hamm.
Junto con Gersh, Duchovny está representado por Untitled Entertainment y Nelson Davis.
La firma sigue el reestructuración de liderazgo reciente en Gersh que vio a Leslie Siebert nombró a Sole President. Siebert, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir una gran agencia de talentos de este tipo, dijo Variedad que “estamos posicionados exactamente donde queremos estar, como una alternativa real y única a los tres grandes [CAA, WME and UTA] agencias «.
Gersh lanzó recientemente su nueva división de voz dedicada al talento de voz en off y el desarrollo de contenido, con un agente veterano Pamela Goldman al timón. Gersh Voice es el último paso en el plan de crecimiento estratégico de la agencia, que comenzó después de una inversión de capital 2023 de Crestview Partners. En 2024, Gersh adquirió dos departamentos A3, formando Gersh Digital y expandiendo su departamento alternativo, y la agencia global de deportes y entretenimiento You First, que estableció a Gersh como jugador en la representación deportiva mundial.