Signos de Maluma con WME en todas las áreas

Cantante y compositor nacido en Colombia Maluma ha firmado con WME en todas las áreas.

«¡Estoy emocionado de unirme al equipo de WME! Estoy comenzando y estoy ansioso por trabajar junto a ellos en la construcción de este próximo capítulo de mi carrera». Maluma dice. «El cielo es el límite, y me siento energizado para estar rodeado por un equipo que entiende y cree en mi visión».

Maluma ha anotado 24 singles No. 1 en la lista Latin AirPlay de Billboard y es el artista más joven en mantener simultáneamente el número 1 y 2 puntos en esa tabla.

Más recientemente, lanzó los primeros singles de su álbum » +Pretty +Dirty Era», «Bronceador» y «Cosas Pendientes». Su álbum «Don Juan» anotó una nominación al Grammy al Mejor álbum de Latin Pop en 2024. Hizo su debut como actor con un papel protagonista en «Marry Me» junto a Jennifer López y Owen Wilson. También apareció en la película animada de Disney ganador de Oscar «Encanto».

Fuera del estudio, Maluma presentó su nueva marca de ropa deportiva, Remanence, el año pasado con un desfile de modas en Medellín. Como propietario y director creativo de la línea, Maluma promocionó la importancia de las prácticas responsables de la moda ecológica, con toda su ropa diseñada completamente en Colombia utilizando energía renovable. Ha sido nombrado un «ícono de ropa masculina en The Making» y «La musa masculina más nueva de la moda» de Vogue, y fue uno de los hombres del año de GQ. Maluma también es copropietario de Contraluz, que ofrece una variedad de mezcales y tequilas premium fabricados artesanalmente en México.

En 2016, lanzó una fundación con sede en Medellín, El Arte de Los Sueños, centrada en transformar a los jóvenes en riesgo a través de la educación de arte y música.