Signos de Chelsea Peretti con Linden Entertainment

Multirfenato Chelsea Peretti ha firmado para representar con Entretenimiento de Linden.

La actriz, escritora, directora y veterana talento cómico, Perretti se hizo un nombre con hilarantes especiales como «One of the Greats», y como miembro del elenco favorito de la serie de comedia de Fox «Brooklyn Nine-Nine». Linden representará a Peretti en todas las áreas junto con CAA y Hansen Jacobson Teller.

En 2023, Peretti marcó su debut como guionista y director en el jugador del Festival de Cine de Tribeca 2023 «Primera directora femenina». El proyecto fue producido por Tideline Entertainment y la cometa de papel de Amy Poehler. Peretti escribió anteriormente para «Parks and Recreation» de NBC y «Saturday Night Live», «Portlandia» de Netflix, «Kroll Show» de Comedy Central y «The Sarah Silverman».

Su currículum cinematográfico incluye el drama romántico de Stella Meghie «The Fotograph» con Issa Rae; «Amigos» de Nicol Paone frente a Malin Akerman y Kat Dennings; John Francis Daley y Jonathan Goldstein «Noche de juegos «con Jason Bateman y Rachel McAdams; y Akiva Schaffer y Jorma Taccone» Popstar «.»

En televisión, Peretti ha sido visto en «Girls» de HBO, «New Girl» de Fox, «Kroll Show», «Borry History y» Otro período «. Peretti también es prolífico en el trabajo de voz, con créditos que incluyen «Sing 2» de Garth Jennings y Christophe Lourdelet, así como una serie de series que incluyen «The Great North», «Big Mouth», «The Simpsons», «Crank Yankers» y «American Dad».

Peretti fue uno de los primeros 10 comediantes en lanzar un especial de stand-up de Netflix. En 2012, le lanzó el podcast semanal «Llame a Chelsea Peretti». Los proyectos de comedia digital originales incluyen sitios blackpeopleloveus.com, la línea de rechazo de la ciudad de Nueva York y la serie web «Making Friends» y «All My Exes».

Linden Entertainment fue fundada en 2020 por Nicole King y Stacy O’Neil, quienes lideran la compañía con su socia Joanne Colonna y Riva Marker. Los clientes incluyen Vin Diesel, Jennifer Garner, Eva Longoria, Amy Adams, Eiza González, Vanessa Kirby, Rachel Weisz, Brendan Fraser, Forest Whitaker y Ellen Pompeo, entre otros. El brazo de producción de Linden se encuentra actualmente en postproducción en el debut como director de Alesshea Harris «Is God Is».