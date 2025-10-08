Sigit Budiarto bajó de la montaña, nacieron 9 candidatos a estrellas del bádminton indonesio

VIVA – Un total de nueve jóvenes deportistas se incorporaron oficialmente al club. bádminton famoso, PB Djarumtras ganar la Beca Djarum Badminton 2025.

Los nuevos ocupantes del Santo Dormitorio estaban formados por un atleta masculino Sub-11, dos mujeres Sub-11, dos hijos Ku 11, una hija Ku 11, dos hijos Ku 12 y una hija Ku 12. Vinieron de varias regiones del país como Sorong, Balikpapan, Samarinda, Manado, hasta Bantul.

El director del Servicio Deportivo de la Fundación Djarum y presidente de PB Djarum, Yoppy Rosimin, felicitó a los becarios y animó a aquellos que aún no habían logrado clasificarse.

«Bienvenidos a los jóvenes talentos que oficialmente pasan a formar parte de la gran familia de PB Djarum», dijo Yoppy.

«Mantengan el fuego de su entusiasmo, porque este es el punto de partida para emprender una carrera como atleta de bádminton con una variedad de logros. Para aquellos que no lo han logrado, no se desanimen porque todavía hay otras oportunidades. Mantengan el espíritu y #Cet avanzando hacia los márgenes», dijo Yoppy.

Estos jóvenes atletas fueron filtrados entre 1.729 participantes de la Audición General PB Djarum 2025 de toda Indonesia. Pasaron por un largo proceso que va desde controles, torneos, hasta una cuarentena de más de tres semanas desde el 13 de septiembre de 2025.

La selección fue realizada de cerca por el equipo de búsqueda de talentos y el entrenador PB Djarum, incluyendo pruebas físicas, habilidades individuales, carácter y la vida cotidiana en la residencia.

En la primera etapa de la cuarentena (27/9), participaron 28 atletas de 50 súper titulares, que luego se redujeron a los nueve mejores atletas.

PB Djarum 2025 Equipo de búsqueda de talentos audicionales generales, 2025, Sigit BudiartoDestacó que los nueve atletas escaparon porque cumplían con los altos estándares de PB Djarum.

«La Audición General de PB Djarum 2025 ha aumentado en calidad en todos los grupos de edad, tanto hijos como hijas, pero en el club tenemos ciertos estándares que deben poseer los atletas. Vemos que la competencia de bádminton hoy se está volviendo feroz», dijo Sigit.

«Sin embargo, tenemos que preparar a los mejores atletas con una gran calidad que luego pueda enorgullecer a Indonesia en el escenario mundial. Así que finalmente se eligieron los nueve atletas que, en nuestra opinión, cumplían con los criterios», dijo el campeón mundial de 1997.