Siga el mandato de Raja Charles III, el Ministro de Forestal Raja Julio se reunirá con WWF mañana

Yakarta, Viva – Ministro de Silvicultura (Ministro de Forestal), Rey Juli Antoni se reunirá con el fondo mundial para la naturaleza (WWF) para discutir el problema Conservación de elefantes.

Dice que es el mandato de Raja Charles III presentado al Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Al entregar la concesión de su bosque de plantación industrial (HTI) que cubre un área de 90 mil hectáreas en Takengan, Aceh, que se utilizará como un área de protección de elefantes.

«Mañana me encuentro con WWF, quien recibió el mandato del Rey Carlos III para solucionar este problema de elefantes», dijo Raja Juli a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, miércoles 6 de agosto de 2025.

Raja Juli dijo que Prabowo había entregado más de 27 mil hectáreas de concesión como área de protección de elefantes. Entonces, Prabowo también entregará 80 mil hectáreas.

En la ocasión, Raja Juli reveló que había venido al área de conservación en Aceh con la Embajada Británica (Embajada).

«Debido a que este es un mandato del rey Charles, el rey de Inglaterra, transmitiré mañana a todos los amigos», dijo.

Raja Juli explicó que ya había estado en el área de conservación de elefantes en Aceh hace un mes. También admitió que había habido un plan integral para evitar conflictos entre elefantes y humanos.

«Los elefantes ya no entran en la aldea. Al proporcionar enriquecimiento, injertos de alimentos de elefantes y también conectando el corredor, hay un lugar y otro lugar», dijo.

Por lo tanto, Raja Juli enfatizó que completaría bien este programa de conservación de elefantes. Porque esto se refiere a buenas relaciones entre Prabowo y el rey Carlos III.

«Así que este es un mandato importante. Esta es nuestra relación con (Raja Charles III). Guardamos», dijo.

Anteriormente, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, contó la historia de un elefante que lo hizo alabar del rey Carlos III.

Prabowo reveló la historia mientras asistía al Congreso del Partido Solidaridad (PSI) de Indonesia en Solo, Java Central el domingo 20 de julio de 2025.

«One time I was visited, sent a messenger to me by a group of lovers or conservation of nature, WWF. This WWF is a day of Raja Charles III, one of the orders. The messenger came to me. They knew that I was a businessman. Before I entered politics, I was an entrepreneur, I had HTI, HTI concession in Aceh, was believed to be quite large in the area of Takengon, Aceh «, dijo Prabowo.