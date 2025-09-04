Sig ya es un suministro de 19,190 toneladas de cemento que respalda el proyecto Veldrome-Manggarai LRT

Yakarta, Viva – PT Semen Indonesia (Persero) TBK (Decir) Desarrollo de apoyo LRT Fase 1B Velódromo – Ruta Manggarai suministrando las necesidades de los materiales de construcción. Hasta julio de 2025, Sig ha suministrado 19,190 toneladas de cemento para el desarrollo Proyecto Estratégico nacional.

El progreso del desarrollo del proyecto de tránsito ligero de fase 1B (LRT) ha alcanzado el 61.79 por ciento en julio de 2025. El modo de transporte público de 6.4 km que conecta el velódromo a Manggarai está dirigido a completarse en 2026, para apoyar la movilidad suave de los residentes de Jakarta.

Secretario corporativo Sig, Vita Mahreyni dijo, Velódromo de ruta LRT – Manggarai complementa cada vez más opciones alternativas de transporte público en Yakarta. Su presencia proporcionará una nueva experiencia en el viaje que se espera que atraiga a más residentes de Yakarta para cambiar al transporte público. SIG se enorgullece de poder contribuir al desarrollo de este proyecto estratégico mediante el suministro de Cement Ultrapro y SprintPro.

«La participación de SIG en este proyecto muestra la confianza pública en la calidad de los productos de Sig Cement que se ha demostrado que producen una construcción sólida con buena durabilidad a largo plazo», dijo Vita a partir de su declaración en Yakarta, el jueves 4 de septiembre de 2025.

La construcción de la ruta Velódromo – Manggarai es una parte importante de los esfuerzos para fortalecer la conectividad entre los modos de transporte en Yakarta, porque está integrada con la estación Manggarai que se desarrolló en la primera estación central de Indonesia que sirve trenes de larga distancia, trenes aeroportuarios y KRL (trenes de ferrocarril eléctrico).

Velódromo de ruta LRT – Manggarai que consta de cinco estaciones, incluida la estación Rawamangun, la estación de exploración BPKP, la estación de mercado de Pramuka, la estación de Matraman y la estación de Manggarai, también se integrará con Transjakarta.

En la construcción de la ruta Velódromo – Manggarai, los productos Cement SIG se utilizan en la fabricación vivir la flecha o la base en forma de polo vertical que se planta en el suelo para resistir las cargas estructurales sobre él, así como para drenar la carga del edificio en la capa del suelo.

«Los productos Sig Cement también se utilizan en la fabricación gorra O placas de concreto que conectan las bases con muchas pilas y las unen, lo que sirve para distribuir la carga a todas las pilas debajo «, dijo.

SprintPro es cemento con máxima resistencia que brinda la mejor velocidad para lograr la resistencia a la compresión inicial del concreto con el calor de hidratación, así como el resultado final que no se agrieta fácilmente. Sprintpro se ha aplicado en muchos proyectos, incluidos Jakarta Fase II MRT, aeropuerto de Kediri, Cisumdawu Toll Road, Cipali Toll, Palimanan Toll Road y Jict Container Yard.

Si bien Ultrapro es un cemento con una fuerza óptima para apoyar la construcción a largo plazo, que también se ha aplicado en varios proyectos prestigiosos en Indonesia, incluidos LRT Yakarta, el estadio internacional de Yakarta, Trans Sumatra Toll Road, Aeropuerto Internacional Yogyakarta, Aeropuerto Internacional Thamrin Nine Highrise, a Kcic Railroad.

«Con más de 100 años de experiencia, los productos Sig Semen han producido infraestructura y edificios icónicos en Indonesia que todavía están firmemente. La calidad y calidad de los productos SIG que se mantienen convierte a la primera opción en actividades de construcción para apoyar el desarrollo en Indonesia», concluyó Vita.