SIG HAGA ESTA AYUDA MITIGACIÓN El impacto del cambio climático global

Yakarta, Viva – PT Semen Indonesia Persero TBK participó en una serie de eventos de festivales Mangle 7º en 2025. Junto con el gobierno provincial (Pemprov) de East Java (Java Oriental), Decir Plantando 17.845 semillas de manglares (manglares) en Bahak Beach, Balahdringu, Tongas, Probolinggo.

Leer también: Isla Harapan lista para convertirse en un destino de ecoturismo, Pt Delta Sukses Planting Technology 1,000 Mangrove



Director de Semen Indonesia (SIG) Indrieffoun Indra dijo que la participación de la compañía en el séptimo festival de manglares en Java Oriental está en línea con el compromiso Bullido Lleve a cabo los principios de gobernanza, medio ambiente y social (ambiental, social y de gobierno/ESG).

«Como bumn, se ha convertido en una obligación participar en el mantenimiento del medio ambiente. Por lo tanto, estamos muy contentos de participar en el séptimo evento del Festival de Manglares en la provincia de Java Oriental. En el futuro, continuaremos prestando atención a la sostenibilidad ambiental en las actividades de la empresa», dijo Indriffoun Indra en su declaración, citada el lunes 2525 de agosto.

Leer también: PLN IP cooperó PGE fortaleciendo la sinergia del desarrollo de la energía geotérmica nacional



Indriefouny dijo que las semillas de manglares plantadas fueron el resultado del cultivo de los productores de manglares en Java Oriental. La implementación del festival de manglares es un esfuerzo para proteger y gestión ecosistema Mangrovos y biodiversidad en Java Oriental, así como medidas de mitigación del impacto del cambio climático global.

Leer también: Los banqueros de bumn fueron asesinados trágicos, la policía reveló el papel de 4 perpetradores que habían sido arrestados



Basado en el mapa de manglar nacional 2024 emitido por el Ministerio de Forestación, la provincia de Java Oriental tiene un área de manglar de 30,839 hectáreas (HA), equivalente al 48.38 por ciento de las tierras de manglar en Java, que es la más grande de Java. En los últimos cuatro años, el área de manglar en Java Oriental aumentó en 3.618 ha, o un aumento del 13,29 por ciento, en comparación con 2021.

El gobernador de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa, dijo que la construcción de ecosistemas de manglares en Java Oriental ha involucrado muchos elementos, desde académicos, activistas ambientales, hasta gobiernos locales y varias agencias.

Según él, el apoyo de SOE SIG en la organización del séptimo festival de manglares esta semana puede proporcionar un gran estímulo para los esfuerzos conjuntos para fortalecer los ecosistemas costeros y marinos.

«Los ecosistemas de manglar en Java Oriental han sido bien desarrollados gracias a la participación de varios elementos de la sociedad. A través de esta actividad, queremos enfatizar que la vida debe beneficiarse, no solo para los demás sino también para el medio ambiente. Es por eso que además de la plantación de manglares, también liberamos ciertas semillas y aves de cangrejo, porque queremos ser parte que participa en el fortalecimiento de los Ecosystems en los Sea Sea,» Khofif. «.

Además de plantar manglares, el 7º Festival de Manglares de la Provincia de Java Oriental también está lleno de premios por el cuidados del ecosistema de manglar y el bosque costero de la biodiversidad.

Esta actividad también se complementó con la liberación de animales, incluidas hasta cuatro pájaros de pocano de arroz negro, cuatro pájaros Ibis de cabeza negra y las semillas de 325 cangrejos en la zona costera. El evento también fue animado por la preservación educativa de manglares, actuaciones de moda de manglar Batik, tratamiento gratuito para la comunidad, a exposiciones de productos procesados ​​por manglares. (Hormiga)