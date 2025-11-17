SIG establece el récord de ventas más alto en octubre de 2025 debido a esto

Jacarta – Director de Ventas y Marketing Semen Grupo Indonesia (DECIR) Dicky Saelan agradece a todos los socios comerciales y distribuidores que han desempeñado un papel importante en este logro. venta SIG. Especialmente en la zona de Bali.

Reveló que estas tiendas y distribuidores son pilares importantes que respaldan la sostenibilidad y el crecimiento del negocio de SIG, y han desempeñado un papel extraordinario al acercar los productos superiores de SIG, como Semen Gresik y Dynamix, al pueblo indonesio.

«La lealtad y dedicación del señor y la señora no solo ayudan a ampliar el alcance de SIG como empresa estatal, sino que también garantiza que todos los grupos puedan sentir la mejor calidad de los productos GIS, desde pequeños proyectos hasta el desarrollo de infraestructura nacional», dijo Dicky, citado en su declaración, el lunes 17 de noviembre de 2025.

Según Dicky, gracias al apoyo de todos los interesados, SIG pudo registrar el récord de ventas minoristas más alto en octubre de 2025 desde 2024. Además de un aumento significativo en la participación de mercado en la región de Bali.

«Octubre de 2025 es un logro extraordinario para SIG. Esto no puede separarse de la lealtad, el arduo trabajo y la confianza de las tiendas asociadas y distribuidores. Junto con el espíritu de unión y el taksu balinés, sigamos avanzando para desarrollar el país», dijo Dicky.

I Kadek Agus Mudiana, propietario de la tienda del edificio CV Safira Tresna en el distrito de Mengwi, Badung Regency, Bali, fue uno de los socios de la tienda que ganó el título de Mejor Cliente 2025 en el evento 2025 SIG Area Bali Retailer Gathering que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Nusa Dua, Bali. Este es el logro de I Kadek Agus Mudiana como Mejor Cliente por tres años consecutivos.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) [dok. Humas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Desde que inició el negocio en 2015, I Kadek Agus Mudiana ha vendido constantemente productos de cemento Semen Gresik y Dynamix de SIG debido a la calidad y confiabilidad en la que confían los clientes. Ahora, I Kadek Agus Madian puede vender una media de 6 camiones al día o unos 1.800 sacos de cemento. La mayor demanda de proyectos de desarrollo de villas y hoteles en el área de Bali.

«Desde la primera vez que abrimos el taller, contamos con el apoyo total de SIG Distributors, por lo que hemos podido alcanzar los objetivos de ventas y mantener el rendimiento hasta ahora. Aunque hay otras marcas de cemento que ofrecen precios más baratos, nuestros clientes saben que la calidad de los productos de cemento de SIG ha sido probada, por lo que en el futuro somos optimistas de que podremos seguir vendiendo mucho», dijo I Kadek.