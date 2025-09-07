Sig asegúrese de amar el valor agregado a la comunidad en el área de Pperantan de la compañía

Yakarta, Viva – Pt Semen Indonesia (Persero) TBK (Decir) A través de su subsidiaria PT Semen Gresik garantiza operacional El negocio de la compañía proporciona valor agregado para la comunidad. Especialmente aquellos en el pueblo del anillo 1 área Operaciones de la empresa y subsidiarias.

Leer también: Sig ya es un suministro de 19,190 toneladas de cemento que respalda el proyecto Veldrome-Manggarai LRT



Este es uno de ellos según el Secretario Corporativo de PT Sig Vita Mahreyni, mediante la construcción de instalaciones e infraestructura en Pasucen Village, Rembang y Ngampel Village, Blora, Java Central. Para distribuir agua limpia a 457 cabezas de la familia (KK) en las dos aldeas.

«Los SIG y todas las entidades comerciales se comprometen a estar presentes en la comunidad y proporcionar soluciones a los problemas que enfrentan de manera medida al involucrar a todos los interesados, incluido el gobierno de la aldea y la comunidad, para proporcionar beneficios sostenibles», dijo Vita a partir de su declaración, domingo 11 de septiembre de 2025.

Leer también: SIG revela socios estratégicos de Stop Building Fortalezas



Reveló que la construcción de instalaciones de agua limpia e infraestructura en Pasuceno y Ngampel incluyeron un sistema de tuberías, depósito de agua, depósito y bomba de agua. A partir de esta asistencia, dijo Vita, la red de tuberías se ha construido desde un resorte en el túnel Brubulan hasta áreas residenciales en Pesucen hasta 100 metros, 600 metros, más depósitos de agua.



SIG construye instalaciones de agua limpia e infraestructura en áreas operativas.

Leer también: La gerencia de PIM garantiza las operaciones de fábrica de NPK que vuelven a despedir



El jefe de Pasucen Village, Salamun, dijo que el acceso al agua limpia siempre ha sido un gran desafío para los residentes en el pueblo, especialmente durante la estación seca.

Dijo que en el pasado los residentes tenían que caminar lejos para obtener agua, llevando un balde y llevando latas de Jerry.

La condición cambió drásticamente después de la asistencia de la construcción de una red de tuberías desde un resorte en el túnel Brubulan a las áreas residenciales.

«Casi todos los residentes de Pasucen ahora pueden disfrutar del agua limpia para las necesidades diarias, como cocinar, bañarse, lavar, sin tener que molestarse nuevamente», dijo.

El jefe de Ngampel Village, Mohamad Astiadi Maryanto, también dijo que la asistencia de las instalaciones de agua limpia y la infraestructura de PT Semen Gresik fue muy positiva para sus ciudadanos.

«Anteriormente, nuestros residentes tenían dificultades para el agua. Ahora, Alhamdulillah, el agua ha fluido suavemente directamente a las casas. El débito es grande, muy suficiente para las necesidades diarias», dijo.

PT Semen Gresik ha invertido RP582.7 millones para la construcción de instalaciones de agua limpia e infraestructura en Pasucen y Ngampel, con un beneficiario total que llega a 457 hogares, a saber, 250 familias en Pasucen Village y 207 familias en Ngampel Village.