SIG aporta evidencia de que la ciberseguridad es uno de los principales focos de la transformación digital

Jacarta – Director principal adjunto de PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (DECIR), dijo Andriano Hosny Panangian, seguridad cibernética o ciberseguridad es un pilar de la transformación digital de los SIG. Esto se hizo para crear una infraestructura tecnológica confiable para respaldar el buen funcionamiento. operacional negocio Compañía.

Este compromiso está demostrado por el equipo CSIRT SIG. (Equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática) logró ganar el 1er lugar en el concurso de simulación de seguridad cibernética titulado Industrial Cyberdrill Ejercicio (ICE 4.0). El concurso fue realizado por la Agencia Nacional Cibernética y Criptográfica (BSSN).

«SIG agradece al equipo SIG CSIRT por ganar el 1er lugar en la competencia ICE 4.0 organizada por BSSN. Este logro es una motivación para que toda la gente de SIG trabaje junta para mejorar la seguridad de la infraestructura de tecnología digital de la Compañía», dijo Andriano, citado en su declaración, el viernes 21 de noviembre de 2025.

ICE 4.0 es un concurso de simulación de respuesta a incidentes cibernéticos en el sector industrial que tiene como objetivo aumentar la capacidad CSIRT de las organizaciones del sector industrial para hacer frente a los ciberataques. El equipo SIG CSIRT logró ganar el 1er lugar después de vencer a 43 equipos de la Organización CSIRT en el sector industrial que estaban registrados en BSSN.

Esta competición en sí se presenta en forma de gamificación, donde cada equipo debe pasar por cuatro rondas que incluyen simulaciones de ataque para probar las capacidades ofensivas (explotación y penetración); simulación de defensa y respuesta a incidentes (análisis forense, registros y detección de amenazas); Simulación de ataque y defensa. tiempo real; así como la fase pico que exige velocidad y resistencia del sistema para mantener el control de los ataques.

Agregó Adriano, además de tener una unidad de trabajo ciberseguridad SIG también formó oficialmente el equipo SIG CSIRT en enero de 2024 para mitigar rápidamente los incidentes de seguridad cibernética dentro del Grupo SIG. La formación del equipo CSIRT SIG es un paso estratégico para aumentar la resiliencia cibernética y proteger la infraestructura de información vital de la Compañía.

«SIG también ejecuta el programa SIG Agent of Security Education, Training and Awareness (SETA) para brindar información periódica a todos los empleados sobre la importancia de la ciberseguridad. Con la colaboración y la sinergia de todo el personal de la empresa, creemos que podemos construir tecnología digital confiable para continuar el viaje de transformación digital de la empresa», dijo Andriano Hosny Panangian.