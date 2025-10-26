Siete viajes en tren cancelados debido al descarrilamiento del tren de Purwojaya y desvío de notas

Jacarta – Un total de siete viajes tren (El) compuesta por Trenes de Larga Distancia (KAJJ) y Línea de Cercanías (CL), fueron canceladas debido al descarrilamiento del tren. Purwojaya (KA 58F) Relaciones Gambir-Cilacap en el emplazamiento Estación Kedunggedeh el sábado 25 de octubre de 2025.

Lea también: El tren Purwojaya se estrella en Bekasi; sobreviven 232 pasajeros



Gerente de Relaciones Públicas PT KAI Área de Operaciones (Daop) 1 Yakarta, Ixfan Hendriwintoko, en un comunicado en Yakarta, detalló que los trenes que fueron cancelados fueron salidas este sábado (25/10) y domingo (26/10).

«Mientras tanto, el tren que canceló su salida fue KA 26 Argo Merbabu, conexión Gambir-Semarang Tawang», dijo Ixfan en su comunicado, el domingo 26 de octubre de 2025.

Lea también: JCI cierra, cayendo un 1 por ciento después de que BI mantenga las tasas de interés, estas 3 acciones se mantienen fuertes en la zona verde





El tren Argo Semeru descarriló en Wates

Los pasajeros del KA 26 Argo Merbabu pueden optar por desviar su viaje al KA 20A Argo Muria, que operará el 26 de octubre de 2025 y tendrá una parada extraordinaria (BLB) en la estación Karawang (KW).

Lea también: Tren Harina choca contra camión remolque en Kaligawe Semarang, KAI: No hay víctimas



«Para los pasajeros que no deseen ser desviados, KAI reembolsará el 100 por ciento del importe del billete, excluyendo los gastos de reserva», dijo.

Mientras tanto, el tren cuyo viaje fue cancelado el sábado (25/10), es decir, el tren Purwojaya, Gambir-Cilacap, sólo opera entre Kedunggedeh (KDH)-Cilacap (CP).

Luego, KA Purwojaya (Cilacap-Gambir), KA 337 Commuter Line Jatiluhur que solo opera entre Cikampek (CKP)-Cikarang (CKR), KA 334 Commuter Line Walahar que solo opera entre Cikarang (CKR)-Cikampek (CKP). Luego, KA 22 Argo Muria (Gambir-Semarang Tawang) y KA 19 Argo Sindoro (Semarang Tawang-Gambir).

Los pasajeros del KA 22 Argo Muria fueron desviados al KA 30F Argo Anjasmoro, que partió de la estación Gambir con una parada extraordinaria (BLB) en la estación Jatinegara (JNG) para atender a pasajeros adicionales. Si no le gusta, también se ofrece un reembolso del 100 por ciento de las tarifas de las entradas, excluyendo las tarifas de reserva.

El equipo conjunto de PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta todavía está acelerando el manejo en el lugar para que la ruta pueda volver rápidamente a la normalidad y los viajes en tren puedan regresar sin problemas.

«KAI extiende sus más sinceras disculpas a los clientes cuyos viajes se vieron afectados», dijo.

KAI Daop 1 Jakarta insta a los posibles pasajeros a verificar nuevamente el estado del viaje en tren a través de la aplicación Access by KAI, la página kai.id o el Centro de contacto 121 para obtener la información más reciente.