Siete rehenes entregados a las fuerzas israelíes tras dos años en cautiverio de Hamás







Siete rehenes israelíes han sido entregados a la Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y ahora están de camino a casa después de más de dos años en cautiverio de Hamás.

incluidos el séptimo Galic y Ziv Berman, Angrest Matan, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Sea y Guy Gilboa-Broths.

La Cruz Roja entregó a los rehenes a las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

En una publicación en X, las FDI dijeron: «Regresando a sus fronteras. Siete rehenes que regresan se han reunido con las fuerzas de las FDI y el Shin Bet en la Franja de Gaza, y están en camino hacia territorio israelí».

El ejército dijo que los rehenes serán sometidos primero a una evaluación médica a su llegada.

«Los comandantes y soldados de las FDI saludan y abrazan a los retornados en su camino de regreso a casa», dijeron los militares.

«El FDI El portavoz pide al público que actúe con responsabilidad y sensibilidad, respete la privacidad de los retornados y respete la información oficial. Las FDI están preparadas para recibir rehenes adicionales que se espera que sean transferidos a la Cruz Roja más adelante», añadió.

Los otros 13 rehenes serán liberados más tarde ese mismo día en diferentes zonas de Gaza.

Mientras tanto, miles de israelíes se reúnen en el sitio de Nova para servicios especiales de oración navideña. Este es el mismo sitio donde Hamás masacró a varios israelíes y tomó como rehenes a cientos el 7 de octubre de 2023.

Horas antes, Hamás anunció que liberaría a 20 «cautivos israelíes vivos» en la primera fase del acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros en Gaza.

«El acuerdo alcanzado es fruto de la firmeza de nuestro pueblo y la resiliencia de sus combatientes de la resistencia, y anunciamos nuestro compromiso con el acuerdo alcanzado y los plazos relacionados siempre que la ocupación se adhiera a él». Hamás`, dijeron las Brigadas Al-Qassam en un comunicado.

«La ocupación podría haber devuelto vivos a la mayoría de sus cautivos hace muchos meses, pero continuó estancada», añadió.





