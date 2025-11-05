Siete participaron en la selección del Ministerio del Hajj y estas 2 aerolíneas calificaron para prestar servicios en vuelos del Hajj en 2026

Jacarta – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk y Aerolíneas sauditas ha cumplido los requisitos para ser dos aerolínea organizador oficial de transporte aéreo para peregrinos haji en 2026. Este es el resultado de una evaluación realizada por el Ministerio de Hajj y Umrah (Kemenhaj).

Esta información fue transmitida por el Ministro de Hajj y Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, en una reunión de trabajo con la Comisión VIII de la RPD de RI en el Complejo Parlamentario de Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

«Los resultados de la evaluación muestran que sólo PT Garuda Indonesia y Saudi Arabian Airlines cumplen todos los requisitos administrativos, técnicos y operativos establecidos», dijo.

Irfan dijo que la determinación se tomó después de que el Ministerio del Haj llevó a cabo un proceso de selección de manera transparente y de acuerdo con las normas legales. El proceso de selección de proveedores de transporte aéreo para el Hajj de 2026, dijo, comenzó el 16 de junio de 2025.

Aviones de Garuda Indonesia en el aeropuerto Soekarno-Hatta en Tangerang, Banten.

De las siete aerolíneas que tuvieron la oportunidad de participar en la selección, es decir, seis aerolíneas nacionales y una aerolínea extranjera del país de destino, sólo dos cumplieron todos los requisitos administrativos, técnicos y operativos establecidos: Garuda y Saudia Airlines.

Explicó que en el esquema de división operativa, Garuda Indonesia atenderá el transporte de alrededor de 102.502 miembros de los peregrinos del Hajj y miembros de la tripulación que provienen de varios embarques, como Aceh, Medan, Padang, partes de Yakarta, Pondok Gede, Banten, Solo, Yogyakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar y Lombok.

Saudia Airlines prestará servicios a unos 101.860 miembros de la congregación y asistentes de vuelo de Batam, Palembang, partes de Yakarta Pondok Gede, Yakarta Bekasi, Kertajati (Indramayu) y Surabaya.

Saudia Airlines ofrecerá vuelos Hajj en 2024

«Esta distribución se elabora considerando la eficiencia de las rutas, la disponibilidad de la flota y la capacidad de cada aeropuerto de embarque», afirmó.

A través de una sólida coordinación entre el Ministerio indonesio de Hajj y Umrah, las aerolíneas y las autoridades. vuelo A nivel nacional, se espera que la implementación del transporte aéreo del Hajj en 2026 pueda realizarse sin problemas, de forma segura y a tiempo.

«Nos aseguramos de que todos los mecanismos se lleven a cabo de manera abierta, profesional y orientada al mejor servicio para la congregación», dijo. (Hormiga)