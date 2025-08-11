Siete mujeres peregrinas asesinadas, 16 heridas después de que el vehículo cae al valle en Pune







Siete mujeres peregrinas fueron asesinadas el lunes y al menos 16 personas resultaron heridas en un importante accidente de tráfico en el distrito de Pune de MaharashtraDijeron las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de Kundeshwar Mandir en Khed Taluka, donde un grupo de mujeres peregrinas viajaban para ofrecer oraciones, dijeron.

El incidente tuvo lugar alrededor de la 1 pm cuando su vehículo de recolección perdió el control mientras subía una sección de ghat con una curva de horquilla afilada.

Según los informes preliminares, el vehículo volvió a la pendiente, volcó de 5 a 6 veces y descansó en un montón destrozado.

Las autoridades dijeron que había casi 25-30 mujeres Peregrino en el Jeep en el momento del accidente. Muchos sufrieron heridas graves y fueron trasladados a un hospital privado y al hospital rural en Chandoli para recibir tratamiento.

La policía local y los equipos de rescate se apresuraron al lugar, y se está realizando una investigación para determinar la causa exacta del accidente. Es probable que el número de muertos aumente, dijeron las autoridades.





