Siete muertos al chocar un autobús con un camión en Chitradurga







El número de muertos en la tragedia del autobús en Chitradurga, Karnataka, aumentó a siete después de que el desafortunado conductor del autobús sucumbiera a lesiones en la madrugada del viernes.

Al menos seis personas fueron quemadas vivas y otras 21 sufrieron quemaduras después de que un autobús cama se incendiara tras una colisión con un camión contenedor en el distrito de Chitradurga de Karnataka el jueves.

El conductor del autobús, Mohammad Rafeeq, de 42 años y residente de Shiggaon en el distrito de Haveri, ingresó en el hospital KIMS de la ciudad de Hubballi.

Tras la colisión, él y su asistente salieron expulsados ​​del autobús.

La policía afirmó que Mohammad Rafeeq fue operado el jueves por la noche pero sucumbió a sus heridas en las primeras horas del viernes.

El conductor del autobús, Mohammad Rafeeq, había dicho desde su cama de hospital que lo único que recuerda es un camión que iba a toda velocidad y que de repente chocó contra su autobús.

«Conducía a una velocidad de entre 60 y 70 km/h. Lo único que recuerdo es que un camión contenedor se acercó y chocó contra mi vehículo. Intenté controlar el autobús, pero no fue posible. Mientras intentaba desviar el vehículo, otro autobús circulaba por el carril contiguo. No sé qué pasó después de eso. No recuerdo cómo salí», recordó.

El estado de otro pasajero, Manjunath, era grave.

Ha sufrido un 30 por ciento de quemaduras y actualmente está recibiendo tratamiento en la UCI de la sala de quemados del Hospital Victoria en Bengaluru.

Mientras tanto, las autoridades indicaron que los cuerpos carbonizados de cinco pasajeros serían entregados a sus familiares una vez que se reciban los resultados de las pruebas de ADN.

Se enviaron muestras de huesos para pruebas forenses y se esperan los resultados dentro de uno o dos días, dijo la policía.

La policía ha completado la identificación del fallecido.

Las víctimas han sido identificadas como AM Navya, de 26 años, un profesional de software que trabaja en una empresa privada en Manyata Tech Park en Bengaluru.

Provenía de Ekalenahalli, cerca de Channarayapattana, en Distrito de Hassan.

Otra víctima, Manasa, de 27 años, era residente de Teggenahalli Layout en Channarayapattana, en el distrito de Hassan.

También era una profesional del software que trabajaba en HCL en Manyata Tech Park.

Rashmi Ratnakara Mahale, de veintidós años, procedía de la aldea de Shirali, cerca de la ciudad de Bhatkal, en el distrito de Karwar.

Ella era una profesional de TI.

Los otros fallecidos son Bindu, de 29 años, y su hija Greya, de cinco, residentes de la localidad de Girinagar en Bengaluru.

El camionero fallecido ha sido identificado como Kuldeep Yadav de Uttar Pradesh.

Se recuperaron cinco cadáveres del autobús, que quedó destrozado. Del camión contenedor se ha recuperado otro cadáver.

Las autoridades habían recuperado un total de seis cadáveres.

Un total de 32 personas, incluidos el conductor y conductorviajaban en el autobús.

Según la policía, el incidente ocurrió alrededor de las 2 am en Gorlattu Cross en la Carretera Nacional 48 cuando un camión contenedor que venía en dirección opuesta saltó la divisoria y chocó contra el autobús después de que el conductor del camión perdiera el control del vehículo.

El conductor del camión ha sido identificado como Kuldeep Yadav de Uttar Pradesh.

Varios pasajeros lograron escapar del autobús después de que éste se incendiara.

El inspector general de la policía (Este) BR Ravikanthe Gowda dijo que el autobús privado con cama fue golpeado por el camión contenedor que venía en la dirección opuesta, que cruzó el divisor y golpeó el autobús con toda su fuerza.

«Lo que sospechamos es que el camión chocó directamente contra el tanque de combustible del autobús. Después de una fuga de combustible, el autobús se incendió y quedó completamente sumergido», afirmó.

«Algunos pasajeros lograron escapar del autobús. Sin embargo, los que estaban durmiendo profundamente quedaron atrapados dentro del vehículo», añadió.

El Ministro Principal de Karnataka, Siddaramaiah, anunció una donación graciable de 5 rupias lakh cada una para las familias de quienes perdieron la vida en la tragedia y 50.000 rupias cada una para los heridos.

Se llevará a cabo una investigación para determinar la causa exacta del accidente y tomar las medidas necesarias, dijo.

