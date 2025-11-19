Siete maoístas muertos en enfrentamiento en Andhra Pradesh; 50 detenidos en gran represión







Un día después de que seis maoístas fueran asesinados en Maredumilli, en Andhra Pradesh, siete más murieron en un intercambio de disparos separado en la misma zona el miércoles. policía dijo, informó el PTI.

En una conferencia de prensa en Vijayawada, ADGP (Inteligencia), Mahesh Chandra Laddha, dijo que tres de los asesinados el miércoles eran mujeres.

«En la continuación de la operación del martes, siete maoístas han muerto hasta ahora. El encuentro de hoy tuvo lugar a unos 7 kilómetros del lugar anterior», dijo, según el PTI.

Según los informes, los siete maoístas fueron asesinados alrededor de las 7 de la mañana en Maredumilli, en el distrito de Alluri Sitaramaraju. La identificación de los fallecidos está en curso, pero uno de ellos ha sido identificado como Meturi Jokha Rao, alias Tech Shankar, natural de Srikakulam. Shankar, que había formado parte del movimiento maoísta durante unos 20 años, estaba a cargo de la frontera entre Andhra y Odisha y se especializaba en operaciones técnicas, incluida la fabricación de armas y las comunicaciones.

La policía señaló que Shankar probablemente se había mudado a Andhra Pradesh para reactivar las actividades maoístas en la región sur.

El martes, seis maoístas, incluido el principal comandante naxalita Madvi Hidma, murieron en un enfrentamiento en Maredumilli mandal.

La policía de Chhattisgarh describió la muerte de Hidma como el “último clavo en el ataúd” de la insurgencia.

Hidma había liderado el Batallón No. 1 del Ejército Guerrillero Popular de Liberación (PLGA) de los maoístas, la unidad militar más fuerte del equipo en Dandakaranya, que cubre partes de Andhra Pradesh, Odisha, Telangana, Maharastray Bastar, y había orquestado varios ataques en las últimas dos décadas, informó la agencia de noticias.

Mientras tanto, la policía de Andhra Pradesh arrestó a 50 cuadros del PCI (maoísta) en cinco distritos en una operación coordinada y dirigida por inteligencia, dijeron funcionarios el miércoles, según el PTI.

Laddha dijo: «Tras el asesinato de Hidma, lanzamos una operación sincronizada impulsada por inteligencia en cinco distritos y detuvimos a 50 cuadros maoístas».

Los cuadros arrestados tenían diferentes rangos dentro de la organización maoísta, incluidos miembros de comités zonales especiales, miembros de comités divisionales, miembros de comités de área y agentes regulares del partido activos en toda la región sur de Bastar-Dandakaranya.

«Esta es una de las operaciones más extensas realizadas en los últimos años», dijo Laddha, señalando que la operación abarcó los distritos de Krishna, Eluru, NTR, Kakinada y Konaseema, incluida la ciudad de Vijayawada, y se ejecutó de manera silenciosa y eficiente, según el PTI.

En la represión participó personal del Departamento de Inteligencia del Estado, la Subdivisión de Investigación Especial (SIB), unidades de policía de distrito y el Comisionado de Vijayawada. Muchos cuadros habían huido de los distritos de Sukma, Bijapur, Narayanpur y West Bastar en Chhattisgarh debido a la continua presión de seguridad y posteriormente fueron arrestados en Andhra Pradesh.

Durante las búsquedas, la policía recuperó 39 armas de fuego, 302 cartuchos de munición, detonadores, cables Cordtex, dispositivos de comunicación y 13 rupias lakh en efectivo en varios lugares.

Laddha destacó que entre los arrestados se encontraban tres miembros del comité zonal especial y varios miembros del comité divisional, lo que indica una importante alteración del liderazgo dentro del grupo. maoísta jerarquía. Añadió que la operación impidió intentos de reorganización y asestó un duro golpe a las redes maoístas que operan entre Chhattisgarh y Andhra Pradesh.

El jefe del SIB, PHD Ramakrishna, dijo que la operación se llevó a cabo con “precisión silenciosa, asegurando que ningún cuadro escapara y ningún civil resultara herido”, informó la agencia de noticias.

Tras la represión, Mallojula Venugopal Rao, alias Bhupathi, líder rendido del proscrito PCI (maoísta), ha vuelto a hacer un llamamiento a los cuadros activos para que abandonen la lucha armada y se unan a la corriente principal.

El llamamiento se produjo un día después de que el alto comandante naxalita M. Hidma fuera asesinado en un encuentro en Andhra Pradesh. Bhupathi, que se entregó el 15 de octubre junto con 60 cuadros, hizo la declaración en un vídeo publicado por la policía de Gadchiroli.

«Hemos estado recibiendo noticias de encuentros en los últimos días», dijo Bhupathi, refiriéndose a la muerte de Hidma y otras cinco personas el martes.

«Este es un motivo de grave preocupación. Abandonamos la lucha armada hace aproximadamente un mes y medio porque nos dimos cuenta de que la situación cambiante no nos permite continuar con ella. Ahora estamos trabajando para resolver los problemas del pueblo dentro del marco de la Constitución», añadió.

Al resaltar las grandes pérdidas sufridas por el movimiento naxalita, Bhupathi instó a los cuadros a reconsiderar su camino. «En lugar de luchar con las armas, deberíamos dejar atrás la lucha armada y unirnos a la corriente principal, trabajando junto al pueblo», afirmó.

Destacó que ya había hecho llamamientos similares anteriormente e instó a los cuadros a no ignorar este mensaje. «Deberías unirte a la corriente principal y trabajar con la gente común de acuerdo con la Constitución de la India». Bhupati dijo, compartiendo su número de teléfono para mayor contacto.

(con entradas PTI)





