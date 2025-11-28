Siete helicópteros del TNI entregan asistencia logística a las víctimas del desastre en Aceh en Sumatra Occidental

Jacarta – El comandante del Comando Nacional de Operaciones Aéreas (Pangkoopsudnas), Marsdya TNI Minggit Tribowo, dijo que el TNI desplegó siete helicópteros para entregar ayuda logística a la ubicación inundación en Sumatra del Norte, Sumatra del Sur y Aceh.

«Estamos preparando tres helicópteros Caracal, luego dos helicópteros del ejército y dos helicópteros de la marina», dijo Minggit cuando fue recibido por un equipo de medios en la base aérea Halim Perdanakusuma, en el este de Yakarta, el viernes.

Minggit explicó que su partido desplegó helicópteros porque varias rutas terrestres hacia el lugar de la inundación eran intransitables porque quedaron sepultadas por deslizamientos de tierra.

Aparte de eso, también se considera el uso de helicópteros para facilitar la distribución de logística a lugares remotos y más profundos en zonas de desastre.

Minggit explicó que toda la logística enviada desde la Base Aérea Halim Perdanakusuma se colocaría en el aeropuerto o base aérea alrededor del lugar de la inundación. Además, los helicópteros proporcionados llevarán la ayuda a los lugares afectados por las inundaciones.

TNI despliega 7 helicópteros para transportar asistencia logística para las víctimas del desastre Foto : ENTRE FOTOS/Ramdani Faisal/wpa/sgd

Continuó que hasta la fecha varios helicópteros han podido entrar en zonas inundadas para entregar logística, uno de los cuales se encuentra en Sibolga, en el norte de Sumatra.

«Sí, (el helicóptero) entró ayer en Sibolga», dijo Minggit.

Hasta ahora, el proceso de distribución de la ayuda sigue en curso. Espera que todas las unidades de helicópteros puedan seguir funcionando bien para acelerar el proceso de distribución logística.

Al mismo tiempo, el secretario del Gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya, dijo que hoy el gobierno desplegó cuatro aviones de transporte de la Fuerza Aérea de Indonesia para enviar logística a Sumatra del Norte, Sumatra del Sur y Aceh.

Explicó que los tipos de ayuda enviados hoy incluyen tiendas de campaña para refugiados, botes neumáticos, generadores para las necesidades de electricidad y ayudas de comunicación.

«Hay alrededor de 150 tiendas de campaña, luego hay botes neumáticos porque es muy importante para la evacuación, hay alrededor de 64, luego generadores (ayudas eléctricas). Allí se envían alrededor de 100 herramientas de comunicación para que se puedan restablecer las señales de comunicación», dijo Teddy.

No sólo eso, el gobierno también envió alimentos listos para el consumo, trabajadores sanitarios y medicinas para las necesidades de las víctimas de las inundaciones.

Teddy continuó, la ayuda se entregará más tarde en el aeropuerto más cercano al lugar de la inundación y luego se distribuirá por tierra o aire en helicóptero.