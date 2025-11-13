Siete futbolistas del mundo que están decididos a convertirse al Islam, ¡el número 4 ha estado en el Hajj!

Jacarta – La fe es una parte importante de la vida humana, incluidos los futbolistas del mundo. Detrás de la gloria de sus carreras, muchos jugadores famosos han hecho de la fe el fundamento de sus vidas. Algunos de ellos incluso decidieron abrazar el Islam después de un largo viaje espiritual.

Grandes nombres como Ngolo Kante, Mesut Ozil y Mo Salah son conocidos como jugadores musulmanes devotos. Pero más que eso, varios otros futbolistas internacionales se han consolidado. convertir después de encontrar la paz en las enseñanzas del Islam.

En un informe de Sports Brief, aquí hay 7 futbolistas famosos que decidieron convertirse al Islam.

1. Clarence Seedorf



Clarence Seedorf, excentrocampista del AC Milan

En el campo de juego, Clarence Seedorf es conocido como uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos. Es el único jugador que ha ganado el trofeo de la UEFA Champions League con tres equipos diferentes. En 2022, Seedorf anunció al mundo que se había convertido en musulmán después de investigar y estudiar el Islam a través de su esposa, Sophia.

2. Franck Ribéry



Franck Ribéry recibe una lluvia de cerveza de Jérôme Boateng

Esta leyenda del Bayern de Múnich ha tenido una carrera extraordinaria en Europa. Franck Ribéry ganó el premio al Jugador de la UEFA en 2013 y decidió convertirse al Islam en 2002 tras casarse con su esposa argelina, Wahiba Belhami. En su entrevista, Ribéry dijo una vez que “la fe islámica lo fortaleció física y mentalmente”.

3. Thomas Partey



El centrocampista del Arsenal, Thomas Partey y el centrocampista del MU, Paul Pogba, duelo

El centrocampista principal del Arsenal procedente de Ghana es conocido como uno de los mejores centrocampistas defensivos de Europa. En 2022, Thomas Partey decidió convertirse al Islam y adoptó el nombre islámico “Yakubu”. Esta decisión fue recibida positivamente por los fanáticos que apreciaron su viaje hacia la paz espiritual.



Paul Pogba realiza la Umrah

Se sabe que este francés ganador de la Copa del Mundo tiene estrechos vínculos con el Islam. Paul Pogba abrazó el Islam al inicio de su carrera profesional y tuvo tiempo para practicar la religión haji en 2017. Para Pogba, el Islam no es solo una religión, sino una forma de vida que calma su corazón.

5. Nicolás Anelka

Este exdelantero de la selección francesa se convirtió al Islam siendo muy joven, concretamente cuando tenía 16 años. Luego adoptó el nombre islámico Abdul Salim Bilal. Nicolas Anelka es conocido como uno de los mejores delanteros del mundo y continúa adhiriéndose a los valores islámicos en su vida.